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14 апреля • обновлено в 20:05
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Коронавирус ударил по армии Путина: СМИ узнали подробности

3.5т
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Коронавирус COVID-19 был обнаружен у военных армии Российской Федерации.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, отмечая, что официально Минобороны РФ эту информацию не подтвердило, но и не опровергло.

По данным журналистов, минимум о трех инфицированных военных было известно еще 30 марта. Заразились прапорщик, полковник, а также мичман Северного флота.

При этом еще минимум 133 военнослужащих находятся под наблюдением врачей, они контактировали с заболевшими COVID-19.

Минобороны сообщило, что провело более 11 тысяч тестирований среди военнослужащих, однако результаты решили не озвучивать.

В то же время, по данным СМИ, правительству РФ уже доложили о "неустойчивой" ситуации с вирусом в армии. В связи с этим для военных подготовили 32 госпиталя почти на 5 тысяч коек.

Владимир Путин, иллюстрация

Владимир Путин, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, Россия продолжает лидировать в списке стран по стремительному росту количества инфицированных COVID-19, заболели уже более 21 тысячи человек, из которых почти 3 тысячи лишь за последние сутки.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"армия Путина" :-D Почему таким селючеством потянуло?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Cтефанова, может это от тебя запашок???)))))
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