Вечер 19 декабря Владимир Владимирович собрался провести в Кремле, среди своих. В кругу новых дворян, которые составляют опору его режима. Только успел поздороваться с директором ФСБ Бортниковым и директором СВР Нарышкиным, как сообщили что на родное ведомство совершено нападение, есть убитый сотрудник ФСБ и раненные. Нападавший, естественно, убит.

Владимир Владимирович, конечно, понял, что это привет лично ему. В голове сбились в кучу тревожные мысли: "Возможно, у убитого стрелка были сообщники, а от Лубянки до Кремля совсем недалеко. В зале всего 6 тысяч чекистов, плюс охраны еще тысяч 10. Можем не отбиться. Неужели, конец?". Но Владимир Владимирович не позволил врагу испортить праздник, мужественно вышел на трибуну Государственного кремлевского дворца и принялся рассказывать чекистам какие они героические, доблестные, а также благородные и высоко профессиональные люди. Чекисты не возражали…

И все-таки осадок остался. Во всех подразделениях ФСБ пришлось объявить план "Крепость". Это когда все чекисты должны забаррикадировать изнутри двери и окна, и героически затихариться внутри своих контор, а все силовые структуры должны лететь им на помощь. Гражданам в этот момент рекомендуется заботиться о своей безопасности самостоятельно…

Одним словом, профессиональный праздник Владимиру Владимировичу все-таки испортили.

Да и весь этот день, 19 декабря был какой-то смурной. Хотя еще с утра ничего такого не предвещало. Не считать же чем-то важным ежегодное костюмированное представление, на котором пара тысяч просителей изображают журналистов и бьются друг с другом насмерть за право донести до царского уха просьбу под видом вопроса. И в целом так оно и шло. Как точно заметила просительница из республики Алтай тут можно за 30 секунд решить вопрос, который не решается 30 лет. Ей, кстати, удалось. Она попросила Владимира Владимировича построить школу и он тут же велел построить. Да что там школу: симпатичная девушка из Екатеринбурга с плакатом "Я люблю Путина!" попросила построить новую ветку метро, и Владимир Владимирович немедленно распорядился выкопать новую ветку подземки специально для симпатичной девушки с правильным плакатом.

А вот с другой симпатичной девушкой с плакатом, на котором было написано "Семья", у Владимира Владимировича вышла неловкость. Он-то думал, что это хорошая девушка, которая спросит про традиционные ценности, про демографию и прочие скрепы. А она, дорвавшись до микрофона, сбросила с себя маску и оказалось, что это журналистка BBC с вопросом о том, почему дочери президента РФ Катерина Тихонова и Мария Воронцова столь успешны в бизнесе, почему им столь рьяно помогают друзья президента и собирается ли Владимир Владимирович, наконец, признать их своими дочерьми, словом, поступить так как поступают все нормальные люди. По мере того, как становилось ясно о чем журналистка BBC спрашивает, на лице президента сгущалась улыбка столь зловещая, что не будь тут двух тысяч свидетелей, да еще нескольких миллионов телезрителей, у этой журналистки могли бы возникнуть серьезные проблемы. Но Путин сдержался, продемонстрировал глубокое знание деталей бизнеса гражданок Тихоновой и Воронцовой, но своими детьми их так и не признал.

Все ждали вопроса украинского журналиста Романа Цимбалюка. И он, как обычно, не разочаровал. Во-первых, Цимбалюк ловко поймал пас, который ему дали сотрудники Первого канала, решившие наябедничать Путину, что к ним плохо относятся в Украине, а вот в России к украинским журналистам относятся лояльно. "Если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже изменили бы к нам отношение", - парировал Цимбалюк. После чего спросил Путина: "Когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке?". И еще спросил, почему Путин называет эти оккупационные администрации "республиками", хотя в Минских соглашениях никаких республик нет. Ну, и про то, когда Россия уберет свои войска и вооружение. В ответ Путин принялся нести изумительную пургу о том, что если дружественная страна передала на Донбасс военную технику, то это уже их техника, а не иностранная. В общем, "настамнет" и "танки из военторга", сотая серия…

Новости Страшный сон Путина

О Донбассе Путин сообщил что там живут "гордые люди", а также что "Донбасс порожняк не гонит". Когда Владимир Владимирович произносил последнюю фразу, он немного растягивал гласные, видимо, пытаясь подражать кому-то очень авторитетному из своей питерской юности, а также слегка растопырил ладонь, изображая нечто похожее на "пальцы веером"…

Многие комментаторы зачем-то ломают копья в связи с согласием Путина убрать из Конституции оговорку о двух сроках подряд. Как будто это имеет какое-то значение. Ведь эта лукавая оговорка сыграла свою роль и теперь ее можно выбросить как использованный предмет.

Отвечая на вопрос о смысле этого невероятно унылого четырехчасового мероприятия, политологи обычно говорят, что это все для поднятия падающего рейтинга президента. Возможно, и так. Обратимся к цифрам. Пресс-конференцию Путина посмотрели на ютуб-канале "России-24" около миллиона человек. На момент написания этой статьи у этого видео было 15 тысяч лайков и 55 тысяч дизлайков. Причем, есть масса свидетельств того как "скручивались" дизлайки и "накручивались" лайки. На ютуб-канале НТВ более полумиллиона просмотров, 8 тысяч лайков и 33 тысячи дизлайков. Тут "скручивание" дизлайков происходило прямо на моих глазах.

Новости В России правят бал убийцы

Под видео очень много комментариев, среди которых мне не удалось обнаружить ни одного положительного отклика. Многие комментарии нельзя цитировать в СМИ по причине обилия обсценной лексики. Из тех, что можно: "судя по этой пресс-конференции, следующая будет на эшафоте"; "20 лет воровства, коррупции, лжи…"; "самодур у власти – позор"; "в гостях у сказки"; "король дизлайков"; "Цапцарапыч – обещаю обещать"; "20-й год одну и ту же пресс-конференцию показывают" и т.д.

За 20 лет сидения на московском троне Путину смертельно надоела Россия. И во время пресс-конференции это было видно. Но и Путин тоже надоел большинству россиян. У активного меньшинства он вызывает ненависть и отвращение, а большинство к нему равнодушно. Не интересен. И вопросов к нему по большому счету уже почти ни у кого не осталось. Вот разве что у того человека, который устроил стрельбу на Лубянке, возможно, был вопрос к Путину. Только он его неправильно сформулировал…

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.