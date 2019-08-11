"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев показал подаренного президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым щенка алабая в стенах шикарной резиденции Горки-9 в Подмосковье.

Соответствующее видео появилось на странице Медведева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", – написал он.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В кадр попали также локации самой резиденции: мраморные лестницы, дорого оформленный зал заседаний и огромная территория за домом.

Пользователи возмутились кадрами. "Леса горят, люди задыхаются! Ты с собачкой играешься?", "Кому на Руси жить хорошо?", "А не жирно собаке?" – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бердымухамедов подарил похожего щенка президенту Владимиру Путину. Вскоре он привез собаку и Медведеву.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.