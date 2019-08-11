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"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

2.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев показал подаренного президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым щенка алабая в стенах шикарной резиденции Горки-9 в Подмосковье.

Соответствующее видео появилось на странице Медведева в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках", – написал он.

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"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

Скриншот из видео

"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

Скриншот из видео

"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

Скриншот из видео

"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

Скриншот из видео

В кадр попали также локации самой резиденции: мраморные лестницы, дорого оформленный зал заседаний и огромная территория за домом.

Пользователи возмутились кадрами. "Леса горят, люди задыхаются! Ты с собачкой играешься?", "Кому на Руси жить хорошо?", "А не жирно собаке?" – написали в комментариях.

"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции
"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции
"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции
"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции
"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции
"Кому на Руси жить хорошо?" Медведев разозлил сеть видео из своей резиденции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бердымухамедов подарил похожего щенка президенту Владимиру Путину. Вскоре он привез собаку и Медведеву.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
Россия Новости России
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