Когда Дудь станет соперником Путина: Рабинович назвал условие

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что телеведущий Юрий Дудь сможет побороться за пост президента РФ только после окончания "диктатуры путинской ОПГ".

"Когда Дудь станет серьёзным политическим соперником на настоящих выборах, его оппонентами будут Навальный, Гудков и подобные, но это уже будет другая страна, без диктатуры путинской ОПГ", – сказал он в блоге OBOZREVATEL, комментируя информацию о том, что якобы рейтинг Юрия Дудя сравним с рейтингом президента России Владимира Путина.

"Причём путинская ОПГ уйдёт от незаконно узурпированной власти не в результате выборов, конечно", – заметил блогер.

Владимир Путин, Юрий Дудь

По его мнению, в современной России нельзя говорить о политической конкуренции. "Конкуренция... кому...? Путину...? У нас что, отменили диктатуру и ввели демократию, со свободными, честными, справедливыми и демократическими выборами?" – возмутился Рабинович.

Напомним, Telegram-канал "Кремлевский мамковед" написал: "Источники из Кремля сообщают, что на днях президенту на стол положили закрытый соцопрос, в котором второе место по доверию от населения занял Юрий Дудь. Данный факт сильно обеспокоил Путина. В "Конторе" и АП взволнованы растущей популярностью блогера и намерены в ближайшее время принять все необходимые превентивные меры для дискредитации оного".

Ранее в блоге OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко заявил: "Слова имеют обыкновение обладать материальной силой. Поэтому, когда эту историю вбросили в общественное мнение, она может начать обрастать какими-то костями, какой-то мускулатурой, какими-то материальными ресурсами. И эта воображаемая конструкция может вдруг материализоваться. Это неплохо. Потому что на безрыбье и Дудь президент".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.