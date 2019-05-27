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Кем на самом деле были "дятловцы": всплыли сенсационные данные

1.4тЧитать материал на украинском

Группа под руководством Игоря Дятлова, погибшая на одноименном перевале, выполняла спецзадание, связанное с секретными испытаниями СРСР ракет Р-12 на Урале.

Такое мнение "АиФ" высказал изобретатель и исследователь тайны гибели туристов Вадим Скибинский из города Снежинск. Он уверен, что нашел объяснения всем загадкам данной истории, и восстановил цепочку событий.

По его словам, руководитель группы еще со школы увлекался радио. Это стало его специализацией и на перевале он должен был зафиксировать точку и время прохождения ракеты. Скибинский считает, что все факты указывают на то, что "дятловцы" выполняли спецзадание.

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Группа Дятлова

Группа Дятлова

Politeka

"Прикрывал же группу Семён Золотарёв, который присоединился к туристам в последний момент. Уверен, это был человек из спецслужб и специализировался как раз на таких заданиях. Неслучайно прежде он участвовал в походах на Кавказе, а как раз на юге находился космодром Капустин Яр. А тут Золотарёв внезапно оказывается на Урале – это явно было задание", – заверил исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что группа погибла в результате взрыва смеси паров спирта с воздухом в палатке.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
перевал Дятлова
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