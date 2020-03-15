Скандальная блогерша Диденко показала, как «выходит в окно» с детьми на руках

Российская блогерша Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, пожаловалась на травлю в сети.

На своей странице в Instagram в формате сторис она опубликовала ролик, показав, как "выходит в окно" вместе со своими двумя детьми (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Блогерша Диденко показала, как выходит в окно вместе с детьми Коллаж

На запечатленных кадрах блогерша стоит с детьми на руках. На фоне играет грустная песня. Далее она с малышами разворачивается спиной к камере и идет к окну, а после – встает на подоконник.

Женщина также поместила на ролик некоторые комментарии хейтеров. В следующей сторис она показала фигу, подписав: "Хрен вам! Не дождетесь".

"И прежде чем вешать ярлыки на людей, дождитесь результатов следствия", – добавила Диденко.

Осторожно! Нецензурная лексика!

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Диденко написала, что муж "сделал ей подарок", поскольку умер не на ее день рождения, а на следующий день.

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