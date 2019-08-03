Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России

275 Читать материал на украинском

В сети опубликовали сильное фото, на котором изображена жительница России, сидящая у обломков дома и последних вещей, которые остались у нее после пожара.

Кадр появился на странице "Информпост" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В этом фото вся Россия. Когда насиловали Грузию, они молчали. Когда "отжимали" украинский Крым, они радовались . Когда "ихтамнеты" убивали наших украинских солдат в Илловайске, они говорили, что дойдут до Киева и уничтожат Украину. Но теперь этот "русский мир" пришел к ним в дом", – сказано в подписи к снимку.

Примечательно, что фото, по словам пользователей, было сделано еще в 2010 году, но в свете катастрофической ситуации с лесными пожарами в Сибири в сети провели аналогию.

Новости
"Уже не остановить": озвучен страшный прогноз по пожарам в Сибири
Показательное фото из России

Показательное фото из России

Соцсети

Пользователи бурно отреагировали на фото, оставив множество лайков и комментариев. Многие с сожалением отнеслись к россиянам, выразив им поддержку, другие же заверили, что России вернулись бумерангом все ее преступления против других народов.

"Свойство бумеранга никто не отменял", "Запомни, Россия, ещё не вечер. Бог все видит", "Но теперь этот "русский мир" пришел к ним в дом. Это кара Божья за слёзы матерей которые потеряли своих сыновей", "Карма беспощадна", – написали в комментариях.

"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России
"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel