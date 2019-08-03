"Карма беспощадна": фото обгоревшего города вскрыло всю суть России

В сети опубликовали сильное фото, на котором изображена жительница России, сидящая у обломков дома и последних вещей, которые остались у нее после пожара.

Кадр появился на странице "Информпост" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В этом фото вся Россия. Когда насиловали Грузию, они молчали. Когда "отжимали" украинский Крым, они радовались . Когда "ихтамнеты" убивали наших украинских солдат в Илловайске, они говорили, что дойдут до Киева и уничтожат Украину. Но теперь этот "русский мир" пришел к ним в дом", – сказано в подписи к снимку.

Примечательно, что фото, по словам пользователей, было сделано еще в 2010 году, но в свете катастрофической ситуации с лесными пожарами в Сибири в сети провели аналогию.

Показательное фото из России Соцсети

Пользователи бурно отреагировали на фото, оставив множество лайков и комментариев. Многие с сожалением отнеслись к россиянам, выразив им поддержку, другие же заверили, что России вернулись бумерангом все ее преступления против других народов.

"Свойство бумеранга никто не отменял", "Запомни, Россия, ещё не вечер. Бог все видит", "Но теперь этот "русский мир" пришел к ним в дом. Это кара Божья за слёзы матерей которые потеряли своих сыновей", "Карма беспощадна", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

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