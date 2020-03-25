Главная Новости
25 марта • обновлено в 05:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Дмитрий Запольский
Дмитрий Запольский
Журналист и писатель Все статьи автора

Путин в ужасе из-за карантина в России, для него это страшный сон

881

С чем мы падаем в пропасть вроде бы понятно (в общих чертах). А с чем будем лежать на дне, а потом выбираться?

Понятно, что Собянин в России стал вторым лицом, правой рукой и практически преемником. Медведев, зампред совета безопастности, обнулился.

Введение карантина откладывается до встречи Путина с "общественностью" в Ленобласти. Очевидно, введут с понедельника. Почему медлят? А просто боятся: на волне паники (она неизбежна) власть не чувствует под собой твердой опоры.

Карантинные меры неизбежны, их придется поддерживать силой, то есть военными и Росгвардией. Это очень стремная ситуация, способная сломать власть: контакт военных с региональными властями (не на совместных пьянках и в банях) - это страшный сон для Путина. Если сейчас "стабильность" еще хоть что-то значит, то в ситуации закрытия провинций становится пустым звуком. И Путин боится военного переворота.

Военные в РФ никогда не играли серьезной роли, понимая слабость самой армейской структуры: дебилизм начсостава, расхлябанность и скверную дисциплину в самих войсках. Но сначала чеченская кампания в два этапа, затем Сирия теоретически могли оказаться источником внутреннего "клея" для армии. Для этого нужны умелые авторитетные командиры, способные в полевых условиях развернуть управление. И они появились именно после "обстреливания" в сирийской войне.

Путчи в РФ зрели несколько раз, самый первый - "рохлинский", потом "квачковский", но это были вполне клоунские затеи, наподобие призыва Руцкого "бомбить Кремль": а вдруг услышат. А вот сегодня-завтра все может быть серьезнее: появился практический опыт "перехвата" управления у гражданских в Крыму, ДНР и ЛНР. И политическая практика проведения "скропостижных" референдумов.

Я считаю, что преступное промедление с карантином в РФ - следствие страха Путина перед неизбежной потерей власти в случае введения чрезвычайного положения в стране. И ему есть чего бояться - Эрдоган несколько лет назад едва отбился! Путин не хочет повторения судьбы Каддафи.

Но он опять сегодня в желтеньком американском костюмчике выглядел Рональдом Макдональдом. Пришел в куртяшке с принтом САМБО и странных кроссовках, облачился в химзащиту, погулял по больниЧКЕ и вдруг переоделся в темный костюм, попозировал в гриме и отбыл.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий Запольский Дмитрий Запольский
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Запольского
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новости России

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги