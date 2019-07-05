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Капитан сбежал: появились подробности ЧП с кораблем в Черном море

1.6тЧитать материал на украинском

Причиной ЧП с прогулочным судном в Черном море вблизи Краснодарского края были погодные условия.

Об этом заявил владелец катера, который дал показания правоохранительным органам, передает "Лента.ру". При этом как сообщили в МВД, капитан "Атолла" скрылся, и сейчас его разыскивает полиция.

"Однако основная версия трагедии — значительный перегруз. По предварительным данным, на борту находились более 40 человек, точное число пассажиров пока не известно, в то время как его вместимость 20 человек", — рассказал источник.

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В Черном море перевернулся катер

В Черном море перевернулся катер

В Черном море перевернулся катер

В Черном море перевернулся катер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузовое судно с украинцами затонуло в Черном море у берегов Турции. На борту были 13 членов экипажа.

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Место
Россия
Тег
Черное море
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Закон Порядок
Закон Порядок
Однако основная версия трагедии -жадность и не соблюдение ТБ и русский авось
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