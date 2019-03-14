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"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину

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На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей россиянка выкрикнула "слова любви" к президенту Владимиру Путину, чем вызвала гнев в сети.

Соответствующим видео с мероприятия поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Съезд РСПП демонстрирует бизнес-активность", – подписал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После окончания съезда в зале послышалось: "Вы лучший президент России! Мы вас любим!" Аудитория присоединилась громкими аплодисментами.

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"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину

Скриншот из видео

"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину

Скриншот из видео

Однако среди пользователей явное подхалимство к Путину вызвало бурю отрицательных эмоций. Россияне вспомнили времена СССР и отметили, что не хватает только "зигования".

"Поют дифирамбы", "Какой-то позор", "Я обос*ался от умиления", "Наняли шлюху за 10 долларов", "Очередной шабаш", "Поцелуйте его в пятую точку", "Лживые ж*полизы", "Мама дорогая, сколько ж прихлебателей", – написали в комментариях.

"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину
"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился перед предпринимателями, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как же хохлы беснуются в сети выдавая себя за Русских)))))))
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