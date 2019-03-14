"Какой-то позор": сеть разозлило публичное признание в любви Путину

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей россиянка выкрикнула "слова любви" к президенту Владимиру Путину, чем вызвала гнев в сети.

Соответствующим видео с мероприятия поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Съезд РСПП демонстрирует бизнес-активность", – подписал он. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После окончания съезда в зале послышалось: "Вы лучший президент России! Мы вас любим!" Аудитория присоединилась громкими аплодисментами.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Однако среди пользователей явное подхалимство к Путину вызвало бурю отрицательных эмоций. Россияне вспомнили времена СССР и отметили, что не хватает только "зигования".

"Поют дифирамбы", "Какой-то позор", "Я обос*ался от умиления", "Наняли шлюху за 10 долларов", "Очередной шабаш", "Поцелуйте его в пятую точку", "Лживые ж*полизы", "Мама дорогая, сколько ж прихлебателей", – написали в комментариях.

"Вы лучший президент России! Мы вас любим!": Съезд РСПП демонстрирует бизнес-активность pic.twitter.com/zj9a25P0Rk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился перед предпринимателями, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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