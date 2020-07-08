Еще задолго до войны с РФ и с учетом того, что школу я заканчивал именно там, а потому – там осталось много одноклассников, я имел наивную надежду на то, что путем линейной логики, мне удастся вразумить хоть небольшую часть россиян в том, что они напрасно гнут пальцы и что по большому счету, у них ситуация намного более тяжелая, чем у нас. Хоть было это давно, но мои месседжи были в двух направлениях. Первое – мы имеем работающую сменяемость власти, до Майдана это было пару раз, и я даже постил туда картинки, наподобие этой, уже более новой.

Второе направление касалось экономики. Тогда были если не самые максимальные цены на нефть и газ, но где-то близкие к пиковым показателям, и потому их эйфория и даже раж, было невозможно перебить никакими доводами, хотя последний из них я запомнил навсегда. При этом тогда я решил, что если и это не поможет – ставлю крест на дискуссиях, поскольку в таком случае речь идет о необратимой деградации психики.

А довод был простой. Я им писал о том, что хотя Украина не имеет нефти и газа даже для того, чтобы обеспечить им себя и вынуждена все это покупать у РФ, но тем не менее, какого-то уж совсем катастрофического отставания по части части благосостояния у нас нет.

Отсюда следует, что для корректного сравнения, от доходов РФ надо не просто отнять все то, что приходит от нефти и газа, но и изъять из него суммы, необходимые для закупки всего этого на стороне по ценам, которые продавец назначает Украине. Вот тогда можно бы и посмотреть на то, кто и чего стоит.

Не помогло, и я закрыл эти темы ввиду их бесполезности. Но после этого на РФ еще несколько лет подряд лился дождь из нефтедолларов и в общем, это должно было как-то отразится на уровне жизни населения, и вот российская пресса показала то, во что все это вылилось по состоянию "на сейчас". Вот как это выглядит.

"Россия семимильными шагами двигается в сторону государства Африки по уровню жизни населения. Почти половина российских граждан – 45% – имеют месячный доход в размере не больше 15 тысяч рублей, показало исследование страховой компании "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива".

В пересчете на твердую валюту каждый второй в России живет на 7 долларов в день. У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара. 8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей. Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.

Доля граждан с доходом в диапазоне 25-35 тысяч рублей составляет всего 13%, и по сравнению с докризисным периодом снизилась на 2,3 процентного пункта. На сумму 35-50 тысяч рублей в месяц имеют возможность жить 8,5% граждан РФ. Это на 3 процентных пункта меньше чем, в феврале.

Доход выше 50 тысяч рублей в месяц имеют, согласно исследованию, всего 3,5% населения. За время кризиса эта группа сжалась более чем вдвое: в феврале таких было 7,6%"

И это при том, что Путин назвал РФ энергетической сверхдержавой и прочими грозными эпитетами. А теперь еще раз попробуем представить, во что бы это все превратилось без нефтегазовых доходов? А если бы Московия была вынуждена это покупать у саудитов и Штатов, где бы они были, вместе с их величием?

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