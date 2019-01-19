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Как Япония провела Путина: выяснился показательный момент с Курилами

1.5тЧитать материал на украинском

Японская сторона перевела переговоры по Курильским островам с Россией в слишком публичную сферу, чем отсрочила решение этой проблемы.

Такое мнение высказал историк и политолог, завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, передает "Дождь". "В начале этого года несколько поменялась, я бы сказал, общая тональность, общая атмосфера, общий дискурс вокруг этой проблемы. С одной стороны, Япония проявила такой избыточный энтузиазм по поводу скорой передачи островов", – объяснил он.

По его словам, переговоры стали уж слишком открытые.

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Курильские острова

Курильские острова

"И, в общем, начала обсуждать вопросы, которые, наверно, не стоило бы обсуждать, связанные с судьбой жителей этих островов, выносить в публичное пространство вещи, которые, в общем-то, необходимо обсуждать за закрытыми дверями", – сказал Стрельцов.

При этом он акцентировал, что в российском политическом поле стали преобладать, сдержанные, осторожные, более пессимистичные оценки по поводу скорого решения этой проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Читал читал...читал читал...А как японцы провели Путина я так и не понял...Насколько у меня хватает мозгов японцы сами себя на е...ли
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