Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Как Кремль мутит со статистикой по коронавирусу

33.1т

В России не только президент, но и статистика сказочная. Здесь, наконец, разрешили болеть короновирусом, но умирать от него пока запрещается. Параллельно с беспрецедентным ростом числа больных (под 10 000 вчера) начало снижаться число умерших (около 50 человек за пятницу). Феноменальный успех российской медицины? Нет, все проще.

Лев Шлосберг пишет о ситуации в своем регионе: "Правильная" статистика стала главной задачей псковской медицины. Губернатор Михаил Ведерников обнародовал новый подход: если человек скончался, имея подтверждённый коронавирус, но при других отягчающих болезнях, которые могли привести к смерти, то причиной смерти официально станет это сопутствующее заболевание, а не коронавирусная инфекция".

Очевидно, что нечто подобное происходит и в других регионах России. Для чего это делается? Ну, конечно, губернаторы хотят показать центру, что справляются с ситуацией. Но, скорее всего, Кремль сам требует от них обеспечить заниженные данные. Низкая смертность нужна ему для пропаганды. В России обмануть людей будет сложнее. Здесь они непосредственно сталкиваются в ходе эпидемии с развалом медицины, управленческим хаосом, полицейским произволом и прочими безобразиями. Но в мире за ситуацией будут следить по официальной статистике, размещенной на разных международных специализированных сайтах. Уверен, что найдется множество полезных европейских идиотов, которые, посмотрев на нее, скажут: Путин - молодец, справляется с эпидемией, как никто другой.

Сказочная статистика - отнюдь не безобидна. Есть такое свойство человеческой психики: лжецы со временем начинают верить в собственную ложь. Собянин, наверное, и в правду верит в то, что ситуация в России "идет по европейскому варианту". А в действительности она развивается с некоторым временным лагом по американскому сценарию. Только в США был такой быстрый рост заражений, а число смертей в России тоже, видимо, не сильно ниже, просто они не попадают в статистические отчеты.

Лживая статистика искажает картину мира и мешает принимать правильные решения. Она создает впечатление, что болезнь не так опасна (раз смертность небольшая) и заставляет людей пренебрегать своей и окружающих безопасностью. Так что галопирующий рост числа инфицированных стране, в том числе на совести российских властей и их сказочной статистики.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйфмана
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
8
16
Смешно
139
Интересно
33
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Как учит пУтин: "Брехать всегда, брехать везде до дней последних наших, брехать — и никаких гвоздей, - Вот лозунг мой — и Раши!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куреза Александр
Куреза Александр
Та там скокА не здох Нет лишнехромосомных крепостных ладу не будя - БАБЫАЩО НАРАЖАУТЬ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Куреза Александр, нарожают, но уже от китайцев!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Статистика на паРраше всегда была сказочная...росстат и союзмультфильм- главные союзники путенской паРраши.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Джонсон Саймон Ф., А ещё у нас в России мультики на Оборонпром работают!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги