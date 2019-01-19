Как работает ''фабрика лжи'' в России: исповедь экс-сотрудника КремльТВ

Бывший телеоператор канала "Россия-24" Леонид Кривенков раскрыл подробности работы пропаганды в РФ.

Как передает "Радио Свобода", он более 10 лет проработал во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), при чем устроился туда не по специальности за взятку в размере месячной зарплаты.

"В непринужденной атмосфере мы иногда после эфиров по рюмочке коньяка выпивали, разговаривали. Мне рассказывали совсем не то, что они говорили перед камерой. Это мне дало возможность понять, как все устроено в России", — отметил бывший оператор.

Он признался, что в первые годы его шокировал цинизм, с которым относились к своей работе сотрудники, так как все прекрасно понимали, что занимаются дезинформацией.

"По техническому каналу постоянно происходили обсуждения на предмет того, как лучше преподнести ту или иную новость, зачастую предлагались самые невероятные взаимоисключающие версии. Любимой шуткой режиссёров и телеведущих были слова "теперь твоя очередь врать". Именно так обращались к корреспондентам перед тем, как выдать их в эфир", — рассказал россиянин.

По его словам, некоторые его коллеги строили из себя патриотов на публике или же действительно были такими. "Но большинство — нормальные люди, просто волей обстоятельств попали в эту орбиту, вынуждены как-то крутиться и зарабатывать себе на жизнь", — сказал он.

Леонид Кривенков svoboda.org

"Если власть изменится, они на следующий день будут говорить совсем другое. Многие люди зависимы, вынуждены говорить то, что им приказано. Ведь оклады в ВГТРК просто смешные. Если человек по каким-то причинам начинает вести себя неправильно, ему просто начинают платить тот оклад, который написан в договоре, и всё. Он либо сам уйдет, либо прощения попросит", — добавил мужчина.

Кривенков уточнил, что среди сотрудников СМИ колоссальное имущественное расслоение.

Он также рассказал, что несколько лет работал вместе с телеведущими Иваном Кудрявцевым и Анной Шнайдер, которые в эфире сообщили о неправильных результатах голосования на выборах. На телеканале подали "подправленные" проценты распределения голосов между партиями с общей суммой в 146%.

"Не было никакого сотрудника, получившего за это "тёплое место за океаном". Всё было гораздо проще: из Кремля в "Россию-24" пришла разнарядка — какие проценты за "Единую Россию" показывать в новостях. Шеф-редактор спросила: "А как же быть с другими партиями?", на что получила ответ: "А другим партиям показывайте тот процент, какой они реально набрали".

Она не стала спорить, ведь Кремлю виднее, и сделала все так, как ей приказали. Вот так и получились 146%" — пояснил бывший сотрудник ВГТРК.

Он подчеркнул, что шеф-редакторам постоянно звонили люди из Кремля, которые корректировали содержание новостей. Материалы, которые уже вышли в эфир, но не устраивали руководство, "подтирали" потом.

"Мне запомнилось, как я записывал дебаты между Жириновским и Зюгановым. Они сначала дружески очень разговаривали, потом, когда включили камеры, начали друг на друга ругаться, чуть ли не до драки дошло. Стоило только выключить камеру, объявить рекламную паузу, то сразу же они начали про внуков разговаривать мирно, превратились совершенно в других людей", — рассказал россиянин.

Он также утверждает, что один из его коллег однажды получил "выговор" за то, что передвинул элемент оформления студии. Тогда ему пояснили, что декорации разрабатываются ведущими психологами для того, чтобы воздействовать на телезрителей на уровне подсознания.

Иллюстрация. Пропаганда РФ segodnya.ua

"Даже независимо от того, что человек говорит, если просто сидеть и смотреть телевизор с выключенным звуком, все равно это уже как-то на человека воздействует", — отметил Кривенков.

Также он сообщил, что за лояльностью сотрудников следит руководство: "Меня вызывал к себе помощник главного оператора, просил удалить материалы с Facebook, с моей страницы. Я там по поводу отношений с Украиной высказал свое мнение. Оно не было в русле официальной точки зрения. Я вынужден был удалить".

Как писал OBOZREVATEL, недавно росСМИ ''взорвались'' сенсацией о том, что британские военные якобы готовят в Украине тайную операцию.

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