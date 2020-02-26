Вышел очередной ТАССовский клип, где Путин отвечает на вопросы под стильное бульканье, треньканье, бренчание и стрекотание. Вот Путин сказал - и весь экран заблямкал звуками и заискрил цифрами. Типа теперь молодежь будет это смотреть. Не смотрит ни фига, но не суть. Суть, что есть смешное. А именно как Путин походя хоронит Медведева.

- Чем ваши нацпроекты отличаются от медведевских? - спрашивает корреспондент.

- А медведевских тогда никаких не было в том смысле в каком мы сейчас это делаем.

- То есть это был предвыборный лозунг? - удивляется корреспондент.

- Повторяю еще раз: говорилось об общей проблеме и выстраивалась общая работа непонятно как.

Сдал! С потрохами. Отрекся. Так и от него самого отречется следующий. "Говорилось об общей проблеме и выстраивалась общая работа непонятно как". До свидания, Путин! Как научил, так и прощаемся, не обессудь, бро.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.