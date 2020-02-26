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26 февраля • обновлено в 07:37
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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

Как Путин хоронит Медведева

3.9т

Вышел очередной ТАССовский клип, где Путин отвечает на вопросы под стильное бульканье, треньканье, бренчание и стрекотание. Вот Путин сказал - и весь экран заблямкал звуками и заискрил цифрами. Типа теперь молодежь будет это смотреть. Не смотрит ни фига, но не суть. Суть, что есть смешное. А именно как Путин походя хоронит Медведева.

- Чем ваши нацпроекты отличаются от медведевских? - спрашивает корреспондент.

- А медведевских тогда никаких не было в том смысле в каком мы сейчас это делаем.

- То есть это был предвыборный лозунг? - удивляется корреспондент.

- Повторяю еще раз: говорилось об общей проблеме и выстраивалась общая работа непонятно как.

Сдал! С потрохами. Отрекся. Так и от него самого отречется следующий. "Говорилось об общей проблеме и выстраивалась общая работа непонятно как". До свидания, Путин! Как научил, так и прощаемся, не обессудь, бро.

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Автор
Елена Рыковцева Елена Рыковцева
Тема
Интервью Путина
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
Новости России пропаганда
Источник
Источник: Facebook Елены Рыковцевой
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Читaешь назвaния статеeк на обoссе:-"Мoсква считает, что готoва к прoрыву","Новoсти Крымнaша. Колбасные пaтриоты","Отжaтая" тeхника в "ДHP", или Шaхты нарoжали," Мoсковию нaкрывает шизoфренический абcурд","Прoпагандисты Пyтина прокoлолись с "ряжeными" крымcкими тaтарами: раскpыт грoмкий фeйк",. "Как Пyтин хoрoнит Мeдвeдева".....и пoнимаешь,до чего же бoльнoй нарoд !!
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Кумченко Сергей
Кумченко Сергей
Какая вам всем разница, как Путин обсуждает Медведева??? А, он ваш Бог)))
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