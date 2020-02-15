Кондратюк обвинил Ани Лорак и Лободу в работе на Путина

Украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые несмотря на российскую агрессию в отношении Украины, гастролируют по России, по сути, работают на ее президента Владимира Путина.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский продюсер Игорь Кондратюк. По его словам, он не следит за их творчеством даже из профессионального интереса потому, что они помогают оккупанту украинских территорий (полный текст интервью Игоря Кондратюка читайте здесь).

"Их судьба с марта 2014 меня не касается. Даже не знаю, что поет Света Лобода последние годы. Они помогают агрессору против Украины. Возникает вопрос, кто они такие? Я вам скажу – они против Украины. Клянусь, я не знаю, чем они сейчас занимаются в России. Вы можете в это не верить. Я слышал, что Лобода родила ребенка, и все. Даже забыл, что они поют. Помню первые альбомы Лорак, а сейчас вообще не слежу. Она мне как артистка, которая в период агрессии поет для агрессора – не интересна. Извините, для меня ее не существует", – заверил Кондратюк.

Ани Лорак, Светлана Лобода и Вера Брежнева Главком

На уточнение OBOZREVATEL, что несмотря на то, что артистки работают в России, они до сих пор достаточно популярны в Украине, продюсер привел пример Адольфа Гитлера.

"Если бы Гитлер записал крутой рэперский альбом, его бы тоже слушали. У вас есть сомнения? Люди делают то, что они хотят делать. Это с одной стороны. А с другой – мы говорим о человеческой массе, которая очень разнообразна. Такая выборка населения Украины, и ничего с этим не поделаешь", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк заверил, что российские артисты, которые поддержали агрессию президента Владимира Путина в отношении Украины, не могут нести месседж культуры, а только пропаганду войны и скитаний.

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