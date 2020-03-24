Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей карантина в связи с пандемией коронавируса следовало бы убивать.

Об этом он сказал на заседании правительства республики, комментируя нарушение ограничительных мер вернувшимися из Турции тремя чеченцами (у всех троих обнаружен коронавирус), передает "Кавказский узел".

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Отмечается, что один из инфицированных не выполнял условия карантина и устраивал молитвенные собрания.

"Человека, который сам себе создает и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей", – заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров считает, что нарушителей карантина нужно убивать ТВ Центр

Он добавил, что пока результаты тестов первичные, они отосланы в Новосибирск. Как только там подтвердят диагноз, можно будет говорить о коронавирусе в Чечне.

Из троих чеченцев двое прибыли из Турции транзитом через Мекку. Все контактировавшие с ними находятся в самоизоляции. Если у них найдут признаки ОРВИ, то поместят в карантин.

Кадыров отметил, что мужчина, у которого нашли коронавирус, не соблюдал карантин, проводил богослужения и собирал людей, близко общался с ними. "Если у него будет эта болезнь, тысячи люди заболеют", – сказал Кадыров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рамзан Кадыров призвал население не бояться коронавируса COVID-19, так как все в любом случае умрут.

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