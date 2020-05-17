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17 мая • обновлено в 19:57
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Кадыров потребовал увольнять врачей из-за жалоб на проблемы с коронавирусом

3.4т
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Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров потребовал увольнять врачей, которые жалуются на нехватку средств защиты от коронавируса.

Как передает "Лента.ру" со ссылкой на местное телевидение, накануне состоялось заседание оперативного штаба с участием Кадырова. Ему не понравилось, что медики осмелились озвучить проблемы с дефицитом масок, защитных костюмов и других средств.

"Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, всего хватает", – заявил Кадыров.

По его словам, врачи должны "снимать панику" в разгар эпидемии COVID-19.

"Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи. Показать надо [тех, кто жалуется], всем надо показать их лица... Их домашних привести – отца, брата, мужа", – возмущался он.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

ТВ Центр

Как писал OBOZREVATEL, Россия вышла на первое место в Европе по заболеваемости коронавирусом. В стране инфицировались около 300 тысяч человек, однако данные о смертях на фоне других стран выглядят весьма странно.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия Грозный
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