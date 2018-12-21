''К Деду Морозу за помощью'':  журналист из России высмеял пресс-конференцию Путина

На пресс-конференции президента России Владимира Путина стерлась грань между журналистикой и проблемами простых людей. По вопросам, которые задавали, создалось впечатление, что люди пришли со своими желаниями к Деду Морозу.

Такое мнение высказал корреспондент "Дождя" Антон Желнов. Он не смог задать свой вопрос, потому что "на него у президента ответа не было".

Журналист заметил, что брифинг этого года отличался от предыдущих тем, что он окончательно стал похож на "Прямую линию", где Путин общается с простыми гражданами.

Пресс-конференция Владимира Путина

"Либо закрывать пресс-конференцию и оставлять только "Прямую линию", потому что карты все спутались окончательно. Да, формально на пресс-конференции задают вопросы журналисты, но даже вот региональные журналисты, которые сегодня их задавали ― это крик о помощи, это не профессиональный разговор. То есть вот сегодня это ощущение, да, безусловно, может, фактически меня кто-то подправит, но ощущение такое, что это стало все окончательным криком о помощи, даже если об этом говорит журналист", — сказал Желнов.

Также корреспондент отметил то, что Путин пользовался своим фирменным приемом подменивать контекст, который доводил просто до абсурда. Таким образом глава Кремля забалтывает людей и смешивает карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции президента России украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине, вмешательстве в выборы и захвате украинских моряков в Черном море. Журналист был настолько настойчив, что президент РФ изначально даже испугался общения с ним. Позднее он все же ответил на все вопросы, пытаясь обвинить во всем Украину.

В свою очередь, Путин также заявил, что аннексии украинского Крыма со стороны РФ не было.

Кроме того, глава Кремля высказался о недооценке угрозы ядерной войны, которая может уничтожить планету и цивилизацию.

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