Известные пранкеры признали свое бессилие перед Путиным: в чем суть

Российские телефонные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не смогли бы дозвониться президенту РФ Владимиру Путину.

Сложность связи с российским президентом заключается в том, что он не имеет личного мобильного телефона, а пользуется защищенной телефонной линией. Такое заявление пранкеры сделали в интервью изданию "Страна".

"И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились", – заявил Столяров.

Пранкер Лексус Страна

Однако позже его слова опроверг Вован, отметив, что позвонить Путину все таки возможно, пишут РИА Новости. Он пояснил, что до него можно дозвониться, как и до любого человека, который пользуется хоть каким-то телефоном.

"Путин не пользуется личным мобильным, в отличие от многих нынешних политиков. Старая школа, как говорится", – отметил Вован.

Пранкер Вован 24СМИ

Как писал OBOZREVATEL, столичный городской глава Виталий Кличко в новогоднюю ночь подвергся неудачному розыгрышу российского пропагандиста-пранкера Владимира Кузнецова (Вована).

Известный своими шутками над политиками прокремлевский ''шутник'' позвонил мэру Киева, представляясь премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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