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16 октября • обновлено в 11:09
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Изменил Шойгу? Путин опозорился с подставным охотником в тайге

1.1т Читать материал на украинском

В сети подметили курьез c президентом России Владимиром Путиным во время его похода в тайгу.

Охотник, которого Путин встретил в лесу, оказался не случайным прохожим. На это обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

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"Вдруг кому интересно "охотник", которого Путин встретил в тайге, и которому "дал попить из своего термоса" и "вывел к людям" оказался директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым", – говорится в сообщении.

Путин в тайге

Путин в тайге

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Путин в тайге

Путин в тайге

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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