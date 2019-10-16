Изменил Шойгу? Путин опозорился с подставным охотником в тайге

В сети подметили курьез c президентом России Владимиром Путиным во время его похода в тайгу.

Охотник, которого Путин встретил в лесу, оказался не случайным прохожим. На это обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Вдруг кому интересно "охотник", которого Путин встретил в тайге, и которому "дал попить из своего термоса" и "вывел к людям" оказался директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым", – говорится в сообщении.

Попалось

Вдруг кому интересно

"Охотник", которого Путин встретил в тайге, и которому "дал попить из своего термоса" и "вывел к людям" оказался директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым. pic.twitter.com/Z5r11O3cfn — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 октября 2019 г.

Путин в тайге Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Путин в тайге Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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