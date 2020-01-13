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13 января • обновлено в 20:46
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"Изгнать демона!" Якутский шаман собирает добровольцев для свержения Путина: видеообращение

2.2т
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Якутский шаман Александр Габышев призвал явиться добровольцев "со всего мира" для нового похода на Кремль.

Шаман записал видеообращение, в котором рассказал, что поход должен начаться в марте. Его цель прежняя: "изгнать демона" [президента РФ Владимира Путина].

"Я – воин. Я избрал путь воина. Это только для меня, это мой крест. Я никого не призываю ни к оружию, ни к силовым методам. Мирным путем, ребята, идите", – сказал Габышев.

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Владимир Путин и шаман Габышев

Владимир Путин и шаман Габышев

Обозреватель

Как писал OBOZREVATEL, Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход на Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является "изгнание" президента России Владимира Путина, которого шаман считает "порождением темных сил".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Комментарии
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
В третий раз дойдет до белых палат... только не кремлевских.))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ка-к-лы сами этот бред печатают и бьются в экстазе своими чубами об стену.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, тебе виднее. Я не ценитель его творчества.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Nemo Александр, якутский скульптор изваял статую какла-бaндерлога - крысу из навоза
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо ещё пригласить ка-к-лов сартирных, вместе они навозная сила.
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коршун федот
коршун федот
Драго Кувалда, Сартирны это ты, мок.к.ша, ибо живешь в паРРР.РРаше. а па.РРаша-это мировой сортир. Значит ты, уб.лю.док - и есть сартирное чмо.. Навознаясила - это твои соридичи, которые ничего не умеют, ничего не изобрели, но вот снавоза-лепят пЯтухов-похожих натЯбя.
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