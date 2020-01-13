"Изгнать демона!" Якутский шаман собирает добровольцев для свержения Путина: видеообращение

Якутский шаман Александр Габышев призвал явиться добровольцев "со всего мира" для нового похода на Кремль.
Шаман записал видеообращение, в котором рассказал, что поход должен начаться в марте. Его цель прежняя: "изгнать демона" [президента РФ Владимира Путина].
"Я – воин. Я избрал путь воина. Это только для меня, это мой крест. Я никого не призываю ни к оружию, ни к силовым методам. Мирным путем, ребята, идите", – сказал Габышев.
Владимир Путин и шаман Габышев
Обозреватель
Как писал OBOZREVATEL, Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход на Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является "изгнание" президента России Владимира Путина, которого шаман считает "порождением темных сил".
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