''Из двух кошаков трех я еб*л!'' Российский чиновник вляпался в громкий секс-скандал

Топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг угодил в секс-скандал, рассказав о своих похождениях в сервисе Twitch. Видео игрового стрима слили в сеть.

Так, на нем российский чиновник подробно рассказывает, как вступал в интимную связь с подчиненными, а также угрожает расправой и сексуальным насилием другим игрокам.

"Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне скажешь или напишешь! Фильтруй базар! Я завтра его адрес узнаю и пойдет *****! Я с простой жизни, я среди урок рос, я умею фильтровать!" — кричит он на своего оппонента.

Руслан Горринг Скриншот с видео

При этом Горринг показательно жалуется, что девушки обсуждали, с кем из них он имел интимную близость.

"Причем из двух кошаков (секс-партнерши) трех я еб*л, и вы собираетесь по пьяни и обсуждаете, кого я вот-вот еб*нул. У меня четыре принцессы было, все бомбы были", — хвастается он.

Руслан Горринг Сайт "Росгеологии"

В компании видео также уже видели. Журналисты пообщались с Антоном Сергеевым, советником главы "Росгеологии", передает Daily Storm.

На вопрос о том, были ли у Горринга какие-нибудь нарекания или жалобы от сотрудниц, он ответил, что с таким не сталкивался. О возможном наказании коллеги в компании также не распространяются.

Горринг — измененная фамилия. Ранее чиновника звали Ганижев Руслан Магомедович. До 2011 года он служил в Вооруженных силах РФ и в том же 2011-м уже предпринимал первые попытки заняться бизнесом. В 2012 году в Ингушетии Ганижев получил паспорт и водительское удостоверение на фамилию Горринг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее винницкая полиция открыла уголовное производство против командира военной части А-1358 Виктора Иванива, которого обвиняют в том, что он на протяжении года домогался своей коллеги. Заявление правоохранителям 24-летняя лейтенант Виктория Сикал подавала уже не раз, но в Хмельницком, где все и происходило, над откровением девушки только посмеялись.

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