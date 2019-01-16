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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Финансист Все статьи автора

История повторяется: мир пытается умиротворять нового Гитлера?

4.7т

У меня есть несколько вопросов по следующим (будущим) санкциям. На самом деле, всего три вопроса.

Первый вопрос

Где второй эшелон санкций США, согласно введённому в действие против России закону от 1991 года – закону CBW, т.е. пакету законов под названием "Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws"? Его суть вы можете посмотреть вот здесь:

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Это за Скрипалей, и вообще за террористическую атаку и диверсию РФ на территории Великобритании (страны-члена НАТО и G-7) при помощи боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международным сообществом (в т.ч. Россией) к производству и применению. С момента принятия закона в 1991 году он вводится в действие всего лишь в третий раз за всю историю – первые два раза он применялся против Сирии и КНДР. Россия оказалась в хорошей компании.

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27 августа в действие вошёл первый эшелон санкций, согласно этому закону. Через 90 дней после этого должен был войти в действие второй, более мощный эшелон санкций, тоже согласно этому закону – если только Россия на официальном государственном уровне (1) не заверила бы мировое сообщество, что подобных актов терроризма, диверсий и войны, с применением запрещённого вооружения, больше никогда не будет, и (2) допустила бы международных инспекторов из ОЗХО и других подобных организаций на объекты производства такого вооружения, включая объекты, производящие "Новичок". Понятное дело, что эти условия выполнены не были, и в конце ноября обязательно должен был прилететь второй эшелон санкций. Обязательно.

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Но где он???! Или администрация Трампа НАРУШАЕТ условия CBW? Американские юристы, ответьте, пожалуйста, в комментариях ниже, если кто знает!

Второй вопрос

Покушение на убийство Скрипалей, убийство гражданина Великобритании, покушение на убийство граждан Великобритании общественно особо опасным образом, и вообще, ещё раз, террористическая атака и диверсия РФ на территории Великобритании (страны-члена НАТО и G-7) при помощи боевого химического отравляющего вещества, запрещённого международным сообществом (в т.ч. Россией) к производству и применению – что сама Великобритания сделала, по этому поводу, какие последствия понесёт за свои преступления путинская Россия? Ах, были уменьшены дипломатические контингенты на обеих сторонах, ах, понятно… Нет, ну реально, а? И это всё? Великобритания, алё!

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Третий вопрос

Какие последствия понесёт путинская Россия за международный разбой, пиратство, похищение украинских моряков и украинских судов в Керченском проливе и Азовском море? Новые международные санкции… нет?! Мировое сообщество, алё! Украина, ау?!

У меня одного такое впечатление, что история повторяется? Что мир пытается умиротворять нового Гитлера?

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Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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Соин Сергей
Соин Сергей
Не надо санкций. Каждому москалю по литру виски в день бесплатно и через год можно перепахивать территорию.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну что же, отвечу по пунктам: 1) США вообще и Трампу в частности сейчас немножко не до того. 2) А что может сделать Великобритания против России? Кишка тонка. 3) Мировое сообщество понимает, что Россия способна защищать свои границы.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Просто все знают, что РФ к Скрипалями отношения не имеет, да и не травил их никто на самом деле. Чисто pr-провокация
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