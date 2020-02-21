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21 февраля • обновлено в 05:37
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"Испугались?" Путин попал в конфуз на публике. Видео

2.4т
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Президент России Владимир Путин попал в конфузную ситуацию во время своего выступления на заседании коллегии ФСБ РФ 20 февраля.

Соответствующее видео появилось в сети. Так, во время своей речи российский президент в какой-то момент остановился и начал трогать микрофоны. По всей видимости, они отключились (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот с видео

"Испугались?" – попытался пошутить Путин. Через несколько секунд микрофоны заработали и глава РФ поблагодарил наладчиков, которые починили аппаратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше с Путиным случился конфуз во время интервью. Он несколько засмущался, когда ему озвучили шутку, которая гуляет в сети.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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