Президент России Владимир Путин попал в конфузную ситуацию во время своего выступления на заседании коллегии ФСБ РФ 20 февраля.

Соответствующее видео появилось в сети. Так, во время своей речи российский президент в какой-то момент остановился и начал трогать микрофоны. По всей видимости, они отключились (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин Скриншот с видео

"Испугались?" – попытался пошутить Путин. Через несколько секунд микрофоны заработали и глава РФ поблагодарил наладчиков, которые починили аппаратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше с Путиным случился конфуз во время интервью. Он несколько засмущался, когда ему озвучили шутку, которая гуляет в сети.

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