"Иначе ответит за тысячи трупов": журналистка раскрыла игру Путина

Президент России Владимир Путин вряд ли полностью откажется от власти, ведь в противном случае ему придется предстать перед судами за гибель десятков тысяч человек.

Такое мнение в интервью "Белсат" высказала польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина", которая 15 лет работала в России и за расследование была номинирована на Нобелевскую премию мира в 2005 году.

Кристина Курчаб-Редлих fakt.pl

На вопрос журналиста о том, какую игру Путин задумал сейчас, проводя кадровые перестановки в правительстве и якобы готовясь к уходу с поста главы государства, она ответила, что он не может отказаться от власти по двум причинам.

Одна из них – психологическая. "Он ничего другого не имеет, просто не живет. У него нет большой семьи. Есть две дочери, но у них своя жизнь, очень связанные с ним, но не это для него важно. Он хочет владеть миром, и для него жизни без самой большой власти вообще не существует. На это можно посмотреть с психологической, исторической точек зрения", – отметила Курчаб-Редлих.

Второй причиной журналистка считает ответственность за гибель десятков тысяч человек. "Если бы этот человек на одну минуту остался без иммунитета, к нему пришли бы все возможные суды мира. Он будет отвечать за 150 тысяч чеченских трупов. Считается, 250 тысяч всего, но это обе войны чеченские. Сколько в одной войне погибло, сколько в другой, трудно сказать, но 42 тысяч детей там погибло. А сколько калек, сколько сумасшедших, сколько сломанных жизней", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Татьяна Становая заявила, что Путин собирается уйти с должности президента РФ, потому что боится повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Но полностью отказываться от власти он не намерен. Она полагает, что Путин станет руководить страной неофициально.

Путин задумал внести изменения в Конституцию РФ. Это произошло после резонансной отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Эксперты полагают, что таким образом он намерен оставаться неофициальным лидером страны до конца жизни.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.