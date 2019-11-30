Крым – это Украина: США призвали поставить ультиматум Google, Facebook и Apple

Официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Александр Кушнарь. По его мнению, руководству компаний должен быть поставлен ультиматум: или вы не существуете вообще, или, если хотите работать, должны отказаться от переговоров с кремлевскими властями.

"Россияне давно дожимают Google закрасить аннексированный Крым своим флагом для жителей РФ. Теперь ультиматум поставили перед Apple. Единственный способ избежать подобных ситуаций – США должны запретить своим компаниям соглашаться на такие условия. Мол, или не признаете российскую агрессию и аннексию Крыма, или не работаете вообще", – подчеркнул журналист.

Apple в России www.digger.ru

По его словам, такие действия были бы эффективными, если бы Запад в целом занял единую жесткую позицию и потребовал бы от крупнейших компаний соблюдать законы своих стран.

"Я вас уверяю, что из двух зол, эти крупные коммерческие компании, выбрали бы наименьшее. Да, возможно, они ушли бы из России, но продолжили бы функционировать. До того времени деньги всегда будут стоять для бизнеса выше, чем интересы ценностей. Кремль это прекрасно понимает и это позволяет ему успешно шантажировать крупные компании", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, замалчивание темы оккупации Крыма на "нормандском саммите" станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

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