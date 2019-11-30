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30 ноября • обновлено в 10:42
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Крым – это Украина: США призвали поставить ультиматум Google, Facebook и Apple

5.7т
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Официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Александр Кушнарь. По его мнению, руководству компаний должен быть поставлен ультиматум: или вы не существуете вообще, или, если хотите работать, должны отказаться от переговоров с кремлевскими властями.

"Россияне давно дожимают Google закрасить аннексированный Крым своим флагом для жителей РФ. Теперь ультиматум поставили перед Apple. Единственный способ избежать подобных ситуаций – США должны запретить своим компаниям соглашаться на такие условия. Мол, или не признаете российскую агрессию и аннексию Крыма, или не работаете вообще", – подчеркнул журналист.

Apple в России

Apple в России

www.digger.ru

По его словам, такие действия были бы эффективными, если бы Запад в целом занял единую жесткую позицию и потребовал бы от крупнейших компаний соблюдать законы своих стран.

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"Я вас уверяю, что из двух зол, эти крупные коммерческие компании, выбрали бы наименьшее. Да, возможно, они ушли бы из России, но продолжили бы функционировать. До того времени деньги всегда будут стоять для бизнеса выше, чем интересы ценностей. Кремль это прекрасно понимает и это позволяет ему успешно шантажировать крупные компании", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, замалчивание темы оккупации Крыма на "нормандском саммите" станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Кушнарь
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Жуков Виталий
Жуков Виталий
Б андерьё может это опровергнуть фактами????? На всекрымском референдуме (http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1991.htm ), который состоялся 20 января 1991 г. более 93% проголосовали за то,чтобы мы стали Крымской Автономной ССР,как субъектом, в составе государства СССР. Украина вышла из состава СССР согласно конституции того СССР.Но по той же конституции,чтобы быть в составе другого государства Украина, в Крымской Автономной ССР должен был бы пройти референдум с этим вопросом! Его не было!! 3 апреля 1990 г. N 1409-1 СОЮЗ СОВЕТСТКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ЗАКОН О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР Статья 3. .... В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно правовом статусе. И,как же мы тогда оказались против своей воли в составе государства Украина?? Да она нас просто оккупировала!!!21.05.1992г вышло постановление Верховного Совета РФ под №2809-1,в котором указывалось о незаконной передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украины в 1954г.В РСФСР должен был по её конституции пройти референдум с вопросом об изменении её территории!! Не зря Крым в 1992г принял свою конституцию по которой, чтобы быть независимым от Украины, он мог проводить на своей территории любые выборы и референдумы, а также заключать соглашения с другими странами! И в 2014 референдум был проведён согласно конституции Крыма от 1992 г. !!! Кстати,европейские юристы подтвердили законность проведённого нами референдума!! Севастополь вообще никогда не передавался Украине! С 1948 г. он стал отдельным субъектом федерации, как город республиканского значения, в составе СССР и подчинялся только Москве! Кто его передавал Украине?? 09.07.1993г вышло постановление ВС РФ под №5359-1,в котором указывалось на российский статус Севастополя. В июне 1994 г. в городе был проведён опрос, на котором 90% севастопольцев высказались за его российский статус!! Эта воля людей была направлена горсоветом в Раду и Думу. Дума опять подтвердила наш российский статус, а Рада в ответ ввела в город украинские войска!! Это не оккупация ??? И заметьте,что в "украинском" Севастополе никогда, до его украинской оккупации 1994 г., не преподавался в школах украинский язык!!!
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Жуков Виталий, КонстиТутаОнанист?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Некто кушнарь пернул в блоге, а в заголовке "США призвали". Заголовок для лoxлов
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Тоже в спортлото
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