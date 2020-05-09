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9 мая • обновлено в 09:35
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Хроника пикирующей России

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Она началась в 1993 году. 3 октября 1993 года мои коллеги в инженерном департаменте Йельского медицинского центра с удивлением спрашивали меня: "У вас там в Москве действительно стреляют из танков по парламенту?". Что оставалось делать, как соглашаться: "Да, действительно". На это мне отвечали: "Можешь ли ты себе представить, чтобы наш президент отдал распоряжение стрелять из танков по Конгрессу, если там его не послушались?". Представить такое невозможно и в Америке не понимали: какой бы парламент ни был, применять тяжелое оружие против избранников народа казалось верхом цинизма и полным игнорированием основ демократии. Когда президент страны утверждает свою верховную власть с помощью оружия и насилия, то ни к чему хорошему это не приводит. Дальше – хуже. В 1996 году кресло под президентом России Борисом Ельциным закачалось, однако с помощью олигархов, подтасовок и неимоверных усилий он выиграл президентские выборы, набрав 53% голосов. Олигархат полностью завладел страной и продолжил ее грабить уже не стесняясь.

Кульминацией в сопротивлении узурпаторам власти стало убийство генерала Рохлина 3 июля 1998 года, подготовившего военный переворот с намерением устранить действующего президента и власть олигархов, чтобы затем провести честные и открытые выборы. Как сообщали осведомленные источники – организовать устранение генерала поручили подполковнику КГБ в отставке Владимиру Путину с целью повязать его "кровными узами" и возглавить после этого ФСБ. Операция прошла успешно, заказчиков преступления так и не нашли. Через месяц Путин возглавил ФСБ, а еще через год стал председателем Правительства РФ. Это, однако, мало что меняло и кукловоды понимали – Борис Ельцин выборы 2000 года проиграет, а значит возникала угроза утраты контроля над страной и украденных капиталов. Не теряя время даром, приближенные к семье Ельцина олигархи, уговорили президента подать в отставку и назначить своим преемником главу правительства Владимира Путина. Так он и сделал 31 декабря 1999 года. Время покатилось вспять.

Шансы Путина, как бывшего чекиста, выиграть президентские выборы в 2000 году оценивались невысоко и для поднятия его рейтинга требовались усилия и действия, способные показать народу "твердую руку". "Рыцари плаща и кинжала" заранее подготовили почву для таких действий, взорвав в сентябре 1999 года два многоквартирных дома в Москве. В какой еще стране мира ради гарантированного избрания в президенты своего человека будут взрывать дома с мирными гражданами? Теперь Путину надо было лишь проявить твердость и решительность в борьбе с назначенными террористами в лице чеченских боевиков, которых и обвинили во всех смертных грехах, включая взрывы жилых домов. Началась 2-я чеченская кампания и Путин сразу стал героем, поскольку "де-юре" руководил страной. Сомнения у олигархов и "семьи" в его успешном избрании президентом России исчезли.

Первые четыре года новый президент присматривался к власти и "принюхивался", потом осмелел и начала воровать у страны деньги не без помощи своих друзей и окружения уже вагонами. Окончательный разворот в социальном и демократическом развитии России произошел в августе 2008 года, когда Россия захватила часть территории Грузии, только мир как-то вяло на это отреагировал. Захват Крыма и начало войны против Украины в 2014 году перечеркнул жирной черной чертой реноме "российского миротворца" и самого президента. Никто не ожидал, однако, что пикирующий "лайнер Россия" получит последние пробоины не от Пентагона или НАТО, а от невидимого корона – вируса. Штурвал на автопилоте, все летят неизвестно куда, почти всех тошнит, выйти можно, но не на что.

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Россия
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