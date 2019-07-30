Грозит уничтожение: в России забили тревогу из-за "Северного потока-2"

Кургальскому заказнику в Ленинградской области (Россия), через который прошел газопровод "Северный поток-2" на пути к Германии грозит новая беда – нашествие туристов.

Об этом пишет "Радио Свобода". Экологи вовсю забили тревогу из-за возможного уничтожения охраняемой территории.

Отмечается, что летом 2019 года у въездов в Кургальский заказник появились пикеты с логотипом компании "Северный поток – 2". Люди, стоящие в них, интересовались у местных жителей, как они там отдыхают.

В России забили тревогу из-за "Северного потока-2"

Именно это и может свидетельствовать о новой атаке на заказник. Предполагается, что власти после трубопровода запустили активную подготовку к созданию туристической зоны.

"Все жители в курсе того, что происходит, и мнение у них об этом резко отрицательное, даже говорить нечего. Мест, где можно было бы безболезненно построить стоянки, инфраструктуру, – нет. Буквально каждый метр на счету. Бабушки в соседней деревне, когда слушания были, пришли зимой, в мороз под минус 20. Потому что боялись, что на горе в Тисколово построят автостоянку, а ведь под горой у них родники, откуда они воду пьют", – рассказал староста Борис Соколов.

Кургальский заказник Гринпис

Новые опасения вызвал также и тот факт, что после того, как через заказник пустили "Северный поток-2", на его территории разрешили проводить фактически любые развлекательные мероприятия.

По словам научных сотрудников Ботанического института РАН, у заказника есть только один выход уменьшить негативные последствия массового туризма – сделать нормальную дорогу, но поставить шлагбаумы и обеспечить дежурство ДПС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 июля обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.

Российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" на профилактику, вероятно, из-за редкой формы агрессивной ржавчины. 29 июля его вновь запустили в работу.

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