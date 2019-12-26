Готовили покушение: в России взорвали авто чиновника. Видео

В России совершено покушение на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова – его автомобиль взорвался утром 26 декабря.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". В сети также появилось видео с места происшествия (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Взрыв прогремел на улице Ильинской поселка Рамонь в момент, когда чиновник открыл дверь своего Kia Sorento. В результате он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию местной больницы.

Место происшествия vrn.kp.ru

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было установлено на пороге автомобиля.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также территорию уже обследовали два наряда кинологов, но ничего опасного больше не нашли.

По предварительной версии, покушение на Фролова связывают с его профессиональной деятельностью.

Позже стало известно, что таким образом чиновника хотели запугать.

"Если бы хотели убить, последствия были бы куда серьезнее. Судя по всему, взрывное устройство было размещено снизу: чиновник его не видел. Поражающих элементов в нем не было. Только металлическая оболочка – возможно, кусок трубы", – прокомментировал событие источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в результате глава района получил несколько осколков в ноги, а на самой машине лишь посбивало краску – образовались небольшие сколы.

"Значит, мощность заряда была небольшой. Больше никто не пострадал. Все это позволяет предположить, что речь идет об акции устрашения. Случившееся напоминает некие криминальные разборки. Но что это было, предстоит установить следователям: в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Скорее всего, по статье "покушение на убийство", – добавил собеседник.

Николай Фролов vrn.kp.ru

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