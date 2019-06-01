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"Горят поезд и грузовик": в России произошло масштабное ДТП. Опубликованы фото

1.7тЧитать материал на украинском

В России в субботу, 1 июня, грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд на переезде в Адыгее.

Один из вагонов и сам грузовик загорелись, сообщил источник в службах транспортного надзора региона в комментарии "Интерфаксу".

По его словам, инцидент произошел неподалеку от станции Шенджий. Пассажирский поезд следовал в Краснодар.

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По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Водитель грузовика госпитализирован в местную больницу.

По информации телеканала "360", пожар после столкновения поезда с фурой локализован.

Один из вагонов и сам грузовик загорелись

Один из вагонов и сам грузовик загорелись

"Известия"

Один из вагонов и сам грузовик загорелись

Один из вагонов и сам грузовик загорелись

360

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тверской области маршрутка столкнулась с автобусом, в результате чего погибли 13 человек.

Лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомагистрали Ржев-Тверь.

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Место
Россия
Теги
Новости РоссииДТП
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