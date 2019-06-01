"Горят поезд и грузовик": в России произошло масштабное ДТП. Опубликованы фото

В России в субботу, 1 июня, грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд на переезде в Адыгее.
Один из вагонов и сам грузовик загорелись, сообщил источник в службах транспортного надзора региона в комментарии "Интерфаксу".
По его словам, инцидент произошел неподалеку от станции Шенджий. Пассажирский поезд следовал в Краснодар.
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал. Водитель грузовика госпитализирован в местную больницу.
По информации телеканала "360", пожар после столкновения поезда с фурой локализован.
Один из вагонов и сам грузовик загорелись
"Известия"
Один из вагонов и сам грузовик загорелись
360
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тверской области маршрутка столкнулась с автобусом, в результате чего погибли 13 человек.
Лобовое столкновение транспортных средств произошло на автомагистрали Ржев-Тверь.
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