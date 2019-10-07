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7 октября • обновлено в 08:07
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"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием

5.2т Читать материал на украинском

Сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Они совершили пешую прогулку в тайге, где собирали грибы. Кадры были обнародованы РИА Новости в Twitter.

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"Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку", – говорится в сообщении.

В сети едко прокомментировали развлечения Путина с Шойгу.

"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием
"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием
"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием
"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием
"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отчитал росСМИ из-за Украины и назвал украинцев братским народом.

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Персоны
Владимир Путин Сергей Шойгу
Место
Россия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс жжёт: ".. сняли на видео за странным занятием ." !!! А именно: ""Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. " А вот если бы бухал, как Порошенко, в Обоссе не удивились бы : обычное занятие для Президента в Украине.
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Юг Руси
Юг Руси
Очередной "мощный" заголовок от пьяной Обозяны ))))))))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, завидуйте молча, д*билы!!
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