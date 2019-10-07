"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием

Сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Они совершили пешую прогулку в тайге, где собирали грибы. Кадры были обнародованы РИА Новости в Twitter.

"Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку", – говорится в сообщении.

В сети едко прокомментировали развлечения Путина с Шойгу.

Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку pic.twitter.com/gN59Vn41en — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отчитал росСМИ из-за Украины и назвал украинцев братским народом.

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