"Горбатая гора!" Путина сняли на видео за странным занятием

Сеть взбудоражило видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Они совершили пешую прогулку в тайге, где собирали грибы. Кадры были обнародованы РИА Новости в Twitter.
"Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку", – говорится в сообщении.
В сети едко прокомментировали развлечения Путина с Шойгу.
Путин во время отдыха в тайге не только совершал пешие прогулки, но и собирал грибы. Оттуда в качестве сувенира увез шишку pic.twitter.com/gN59Vn41en— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019
Шойгу во время отдыха с Путиным выкопал куст брусники в сибирской тайге. Президент посоветовал министру посадить его у себя на даче pic.twitter.com/il7796GNYm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отчитал росСМИ из-за Украины и назвал украинцев братским народом.
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