Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха: реакция Кремля

Нидерланды официально потребовали от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, но официальный представитель российского МИД Мария Захарова отказалась отвечать этот на вопрос.

Об этом пишет российский Инсайдер. По словам журналистов, освобожденный Апелляционным судом Киева Цемах вместе с другими обменянными россиянами приземлился во московском аэропорту Внуково.

Владимир Цемах во Внуково Главком

"Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам", – сказала Захарова отказалась отвечать на вопрос, выдаст ли Россия обвиняемого Цемаха Нидерландам.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на такой же вопрос издания заявила, что "Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию".

"О требовании Нидерландов (Голландии в оригинале статьи. – ред)о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру", – подчеркнула Москалькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Дело в том, что 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин потребовал выдачи на обмен именно Владимира Цемаха.

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