Российского оппозиционера Бориса Немцова убили чеченские силовики, в частности непосредственным исполнителем является бывший военнослужащий, экс-лейтенант Заур Дадаев.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский адвокат Марк Фейгин. В тоже время он сомневается, что они также выступают и заказчиками преступления, в чем убеждено российское следствие.

"Группа бывших чеченских силовиков батальона, контролируемого руководством Чечни, которые сейчас находятся за решеткой, являются исполнителями убийства Немцова. Я уверен, что Дадаев непосредственно исполнил это убийство. На первом этапе дело вел следователь Александр Краснов. Потом его назначили генпрокурором, что возможно, стало наградой. Они посчитали, что исполнители убийства и есть заказчики. Только зачем им понадобился Немцов – непонятно", – подчеркнул Фейгин.

Убийство Немцова

По его мнению, версию причастности к убийству Немцова президента РФ Владимира Путина проверить невозможно. Так же как и причастность чеченского лидера Рамзана Кадырова.

"Немцов был одним из главных российских оппозиционеров и в свое время рассматривался на роль преемника при Ельцине. Его могли убить за его позицию или некоторые оскорбительные выпады в адрес власти, но главное – это его деятельность. Мотивом для убийства также могла стать месть, что больше подходить руководству Чечни. Второй мотив – это устрашение, которым мог руководствоваться тот же Путин. Только доказательств нет, и отдавал ли приказ лично Путин – не знает никто", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять лет назад в Москве был убит российский оппозиционный политик Борис Немцов. Он был одним из самых ярых противников путинского режима, осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

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