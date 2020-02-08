"Гитлер воевал на советской нефти": историк разоблачил исторический миф Путина

Историк Ярослав Грицак заявил о том, что одним из подтверждений того, что в начале Второй мировой войны Советский Союз воевал на стороне нацистской Германии, является тот факт, кто "Германия воевала на советской нефти".

По этой причине в 1940 году "Англия и Франция разрабатывали план нанесения авиаударов по нефтяным месторождениям в Баку". Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

Речь шла об операции Pike. В начале 1940 года военное руководство двух стран занималось решением проблемы поставок нефти из Советского Союза в Германию. В апреле 1940 года, когда Советский Союз заявил о нейтралитете, стороны отказались от реализации плана.

Владимир Путин

По словам историка, "наибольшая фальсификация" президента России Владимира Путина, пытающегося переписать историю Второй мировой войны, состоит в отрицании того, что "в 1939-1941 годах была оккупация, военная оккупация". "И это не просто красивые слова – это то, что подтверждается статистикой. Статистика жертв на территориях, расположенных между Балтийским и Черным морем, просто фантастически огромна", – подчеркнул он.

В частности, Грицак привел данные исследования польского историка Яна Томаша Гросса, согласно которым "в 1939-41 годах количество жертв под советской оккупацией в 3-4 раза превышало количество жертв под немецкой оккупацией".

Как писал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезынтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию".

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против попыток президента России Владимира Путина сфальсифицировать историю Второй мировой войны.

Ранее на исторические обвинения Путина резко отреагировала Польша.

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