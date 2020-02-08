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9 февраля • обновлено в 03:01
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"Гитлер воевал на советской нефти": историк разоблачил исторический миф Путина

16.8т
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Историк Ярослав Грицак заявил о том, что одним из подтверждений того, что в начале Второй мировой войны Советский Союз воевал на стороне нацистской Германии, является тот факт, кто "Германия воевала на советской нефти".

По этой причине в 1940 году "Англия и Франция разрабатывали план нанесения авиаударов по нефтяным месторождениям в Баку". Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

Речь шла об операции Pike. В начале 1940 года военное руководство двух стран занималось решением проблемы поставок нефти из Советского Союза в Германию. В апреле 1940 года, когда Советский Союз заявил о нейтралитете, стороны отказались от реализации плана.

Владимир Путин

Владимир Путин

По словам историка, "наибольшая фальсификация" президента России Владимира Путина, пытающегося переписать историю Второй мировой войны, состоит в отрицании того, что "в 1939-1941 годах была оккупация, военная оккупация". "И это не просто красивые слова – это то, что подтверждается статистикой. Статистика жертв на территориях, расположенных между Балтийским и Черным морем, просто фантастически огромна", – подчеркнул он.

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В частности, Грицак привел данные исследования польского историка Яна Томаша Гросса, согласно которым "в 1939-41 годах количество жертв под советской оккупацией в 3-4 раза превышало количество жертв под немецкой оккупацией".

Как писал OBOZREVATEL:

  • На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезынтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию".

  • Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против попыток президента России Владимира Путина сфальсифицировать историю Второй мировой войны.

  • Ранее на исторические обвинения Путина резко отреагировала Польша.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Вторая мировая война Эксклюзив
Персоны
Ярослав Грицак Владимир Путин
Место
Россия
Тег
История
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Комментарии
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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
Я вообще не понимаю, о какой "великой" победе может идти речь, если говорят о 2-й мировой. Воевали 2 античеловеческих людоедских режима под руководством сумасшедших маньяков Сталина и Гитлера. Я бы еще понял, если бы этой победой гордились англичане или американцы, им хоть было что терять: западный образ жизни, процветание, уважение прав человека и собственности. А Восточной Европе-то что? Решать кто тебя убьет: Франкенштейн или Чикатило?
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Шакалы" дорвавшиеся до власти в украине, россии и во многих постсоветских странах , как надо ненавидеть жизнь и достижения своих родителей и предков , прикрываясь красивыми лозунгами о демократии стравливать свои народы и держать их в нищете,отправляя своих отпрысков на загнивающий запад.Сдохните вы и ваше семя.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Иося - Адику нефть, зерно эшелонами, олово, бокситы, текстиль, хлопок, вольфрам, сою, жиры. А он (Адик) лукавый, презлым заплатил за предобрейшее!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ш. Олег, Прикинь, с 2001 выписываю "Украинский исторический журнал".
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Ш. Олег
Ш. Олег
Одиозный Сергей, а Вы в курсе, что СССР получил от Германии за 1939-1941 гг.?
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