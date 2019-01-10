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"Героям слава!" Невзоров восхитился огромной заслугой Порошенко

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Российский публицист Александр Невзоров восхитился заслугой президента Украины Петра Порошенко в получении украинской церковью Томоса об автокефалии.

О своей позиции касательно этого вопроса он рассказал во время онлайн-общения с пользователями. По его мнению, РПЦ в очередной раз потерпела "страшное поражение".

"Украина и в этом вопросе получила абсолютную независимость, и это его (Петра Порошенко – Ред.) огромная заслуга", – подчеркнул Невзоров.

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Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса

Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса

ВВС

Кроме того, он, не задумываясь, прямо в эфире произнес украинское приветствие.

"Вот пишут мне "Слава Украине!". "Героям Слава!", пожалуйста. Никаких проблем у меня с этим ответом, разумеется, нет", – сказал публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоАлександр Невзоров
Место
Россия
Тег
Томос
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andrei andrei
andrei andrei
Лошади копытами весь моск саньке выбили.
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Проходил мимо
Проходил мимо
А не правильнее сказать получила абсолютную зависимость от Константинополя?
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