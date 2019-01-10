"Героям слава!" Невзоров восхитился огромной заслугой Порошенко

Российский публицист Александр Невзоров восхитился заслугой президента Украины Петра Порошенко в получении украинской церковью Томоса об автокефалии.

О своей позиции касательно этого вопроса он рассказал во время онлайн-общения с пользователями. По его мнению, РПЦ в очередной раз потерпела "страшное поражение".

"Украина и в этом вопросе получила абсолютную независимость, и это его (Петра Порошенко – Ред.) огромная заслуга", – подчеркнул Невзоров.

Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса ВВС

Кроме того, он, не задумываясь, прямо в эфире произнес украинское приветствие.

"Вот пишут мне "Слава Украине!". "Героям Слава!", пожалуйста. Никаких проблем у меня с этим ответом, разумеется, нет", – сказал публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.