"Героям слава!" Невзоров восхитился огромной заслугой Порошенко

Российский публицист Александр Невзоров восхитился заслугой президента Украины Петра Порошенко в получении украинской церковью Томоса об автокефалии.
О своей позиции касательно этого вопроса он рассказал во время онлайн-общения с пользователями. По его мнению, РПЦ в очередной раз потерпела "страшное поражение".
"Украина и в этом вопросе получила абсолютную независимость, и это его (Петра Порошенко – Ред.) огромная заслуга", – подчеркнул Невзоров.
Петр Порошенко на церемонии подписания Томоса
ВВС
Кроме того, он, не задумываясь, прямо в эфире произнес украинское приветствие.
"Вот пишут мне "Слава Украине!". "Героям Слава!", пожалуйста. Никаких проблем у меня с этим ответом, разумеется, нет", – сказал публицист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это было связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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