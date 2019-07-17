Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Торжество нео-фашизма в России

1.6т

Конституционный суд Украины на днях приравнял коммунистический режим к нацистскому. "По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными", —говорится в решении суда. Замечательно. Теперь давайте пойдем дальше, поскольку это уже история, а мы живем в настоящем.

Новости
Спецслужбы России нанесли смертельный удар по Украине

Российские СМИ и "политики" чуть ли не каждый день вопят о фашизме в Украине, не приводя ни одного факта или убедительного аргумента. Это действует на мозги прежде всего российских граждан, но иногда и на западную аудиторию. В Украине не находится ни политиков, ни политологов, ни журналистов, способных ответить им адекватно и конкретно, а именно:

ФАШИЗМ, как общественно-политический феномен, имеет пять характерных симптомов, которые были в Германии с 1933 по 1945 год:

  1. Великодержавный шовинизм.

Этого нет в России? Тогда разуйте свои глаза.

  1. Слияние всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной с силовыми структурами, СМИ и бизнес - элитой.

Доказательств такого слияния в России не увидит только марсианин.

  1. Агрессия в отношении соседних государств и аннексия соседних территорий.

Россия не захватила Крым и часть территории Донбасса, Абхазию и Осетию? Может быть это мне все приснилось, а наяву совсем не так?

  1. Преследование диссидентов и убийства по политическим мотивам.

Российские спецслужбы не убили ни одного журналиста, ни одного политика в России и там все прекрасно? "Вы (мы ) все врете!?"

  1. Идолизация фюрера.

Путин – это кто? Есть Путин – есть Россия, Нет Путина – нет России!

Скоро буквари в России будут начинаться с буквы П, а не А.

Новости
Власть России вошла в штопор

Этих симптомов недостаточно, чтобы поставить большое жирное клеймо на Кремле и путинской России – "Осторожно! Нео-фашизм!"? Когда мне приходилось общаться с дипломатами высшего ранга ряда европейских стран и депутатами Бундестага и Европарламента, они соглашались с этими аргументами, но вслух "озвучить" их на своих трибунах не решались. Они признавали, что фашизм, как синоним национал-социализма, включает в себя все перечисленные выше симптомы. Это значит – что? Мы будем ждать еще 50 лет, когда либо "созреет" политическая ситуация, либо когда российские танки двинутся в Украину, Беларусь и Литву, потому что власть в России начнет терять контроль над своим обществом и только война и военное положение может отсрочить день их краха? По-моему, это игра в политическую рулетку. Что может сделать новое правительство Украины по данной проблеме? Пока не знаю. Будет печально, если не сможет ничего.

Ссылки на Фонд Информ Террор России, при упоминании в публикациях и выступления этих симптомов "фашизма" в России, обязательны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Герман Обухов Герман Обухов
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
5
Смешно
12
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Типичный ублюдок-укропитек, намешал в кучу свои эротические фантазии с признаками, которые подходят многим странам мира, в том числе Украине.И вот уж кому бы не вякать про неонацизм, так это фауне территории, где стада зигующих педерастов жгут телеканалы и безнаказанно угрожают журналистам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
"Российские СМИ и политики чуть ли не каждый день вопят о фашизме в Украине, не приводя ни одного факта или убедительного аргумента". Тебе факты идиот привести ? Да их тысячи, только слепой не увидит. Просто на вскидку один - МАРШ В ЧЕСТЬ ДИВИЗИИ СС ГАЛИЧИНА. https://www.youtube.com/watch?v=tyRZ5oNYQdw
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Прощевай Остаточный, Где ты видишь тут агрессию или идеализацию фюрера ? Это марш в честь погибших воинов, только не "твоей" войны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
На Украине не фашизм, а неонацизм.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Питон Каа, Совершенно верно, если считать неонацизмом нежелание лизать жопу путину, этого украинцам "великий русский народ" не простит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel