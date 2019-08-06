У меня давно нет иллюзий насчет человеческих качеств г-на Путина. Они исчезли вместе с гибелью "Курска".

Надежды на постепенную эволюцию его режима во что-нибудь минимально приличное начали убывать где-то с 2003 года. Сегодня их нет и в помине: деловые качества "уважаемого президента"(ТМ) России оказались под стать человеческим: его выросший как сорняк режим лжив, продажен, жесток, фантастически бездарен, а главное, не способен к позитивным переменам. Он обречен сгнить на корню, оставив после себя выжженное пространство. Когда это наконец случится, весь мир вздохнет с облегчением, а наш доверчивый народ, совсем как в середине 50-х и начале 90-х годов прошлого века, вдруг прозреет и начнет все заново. А очередной новой власти придется решать, как быть с сотнями тысяч, если не миллионами функционеров и пособников старого режима.

Такой же вопрос, помнится, стоял в начале 90-х годов прошлого века. Ответа на него найти тогда не удалось. Партноменклатура быстро перекрасилась, ее интеллектуальная обслуга запела демократические песни, "красные директора" и комсомольские активисты вдруг стали капиталистами, а пресловутые "силовики" без проблем перешли на службу новой власти. Которой очень не хотелось прослыть злопамятной и несговорчивой. Хорошо помню, как это было.

Чем дело кончилось, известно: суд над КПСС обернулся позорным фарсом, коммунистическая идеология дала ядовитые всходы – тупого авторитаризма, великодержавного психоза, псевдорелигиозного мракобесия и карикатурного национализма, – а новая власть превратилась в порядком ухудшенную копию старой.

Новости В России началась революция

Вспоминая гадости и преступления, на которые оказался горазд нынешний режим, все зло, безумие и социальное неравенство, которые он принес десяткам миллионов людей, я думаю, что тем, кто это придумал и совершил нет и не может быть прощения. Верхушку режима, равно как и его особо отличившихся прислужников, пропагандистов и добровольных помощников, несомненно, ждет суд, суровый и беспристрастный, не доступный звону злата. Что же касается рядовых исполнителей преступных приказов и указаний начальства, то они ни в коем случае не должны избежать жесткой люстрации. Садисты в масках, с упоением избивающие дубинами безоружных людей в наших городах, негодяи, шьющие им фальшивые дела, судьи, выносящие заведомо неправосудные переговоры, "независимые" журналисты и эксперты, обеляющие весь этот беспредел, или, скажем, учителя, послушно мухлюющие на наших избирательных участках, просто не имеют права на свои профессии.

По недоброй отечественной традиции, исторически неизбежная победа сил добра и здравого смысла будет одержана на руинах старого режима. Доживет ли до этой победы нынешнее поколение россиян, неизвестно. Но о том, что и как предстоит сделать потом, после победы, мы должны думать уже сегодня. Ради счастья своих потомков.

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