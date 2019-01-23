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''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян

5.9тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Московского государственного университета и примерил шлем виртуальной реальности.

Соответствующее видео разместил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Кадры вызвали оживленную дискуссию в сети. Пользователи отметили, что российский лидер, наверняка, уже давно пользуется этим девайсом, чтобы отстраниться от реальных проблем в стране.

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''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян

Скриншот из видео

''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян

Скриншот из видео

"Дайте ему такой шлем, чтоб увидел, как люди живут на самом деле!", "И увидел в нем себя в преисподней", "Чисто папуас", "Я думал, он его и не снимает", "Как там? Рай разглядел?" – написали в комментариях.

''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян
''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян
''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян

"Да Путин, судя по его представлениям об истинной реальности, этот шлем уже минимум лет 10 не снимает ни днем, ни ночью", – предположили на странице Проф. Преображенский в Twitter.

Отреагировал на знакомство Путина с современной технологией и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Путин сегодня примерил образ для Гаазкого трибунала: будет, как Ганнибал Лектор в сплошном наморднике", – написал он в своем Telegram-канале.

''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции Путина окрестили "царем дезинформации".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Петров Игорь
Петров Игорь
...на заметку немытым студентам:..."путин" можно перевести как английское poo teen...рoo - существительное -"дерьмо", "говно", "какашка", а также глагол "срать"....тeen - "подросток", "тинейджер". То есть дословно "обделавшийся подросток" или "говнопацан", а по смыслу - "мелкий засранец" или "малолетний говнюк"...ещё есть вариант poo tin - "жестянка с говном" (но это уже когда постарел)...
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Питон Каа
Питон Каа
На предстоящих выборах президента Украины большинство украинцев мечтает перечеркнуть в бюллетене всех украинских кандидатов в президенты и вручную вписать туда Путина. Ведь последние лет пять он реально их Бог.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Питон Каа, ...бутылку в заднице поправь, вяликий палитолог.
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1
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Питон Каа, хуйло он этот Путлер, а ты подхуйловник!
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4
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Moye Sylvia
Moye Sylvia
Google вже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і зAробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще! Перевірте, що я роблю ..... >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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