''Ганнибал Лектер – в Гаагу!'' Путин в ''наморднике'' разозлил россиян

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Московского государственного университета и примерил шлем виртуальной реальности.

Соответствующее видео разместил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Кадры вызвали оживленную дискуссию в сети. Пользователи отметили, что российский лидер, наверняка, уже давно пользуется этим девайсом, чтобы отстраниться от реальных проблем в стране.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Дайте ему такой шлем, чтоб увидел, как люди живут на самом деле!", "И увидел в нем себя в преисподней", "Чисто папуас", "Я думал, он его и не снимает", "Как там? Рай разглядел?" – написали в комментариях.

"Да Путин, судя по его представлениям об истинной реальности, этот шлем уже минимум лет 10 не снимает ни днем, ни ночью", – предположили на странице Проф. Преображенский в Twitter.

Отреагировал на знакомство Путина с современной технологией и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Путин сегодня примерил образ для Гаазкого трибунала: будет, как Ганнибал Лектор в сплошном наморднике", – написал он в своем Telegram-канале.

Путин примерил шлем виртуальной реальности.

Да Путин, судя по его представлениям о реальной реальности, этот шлем уже минимум лет 10 не снимает ни днем, ни ночью. pic.twitter.com/wcd6IHqPkz — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 23 января 2019 г.

Путин примерил шлем виртуальной реальности: Увидел в нем антропологический музей МГУ pic.twitter.com/kefa0ar67k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции Путина окрестили "царем дезинформации".

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