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"Фрики и пенсионеры": российский музыкант рассказал о реальном рейтинге Путина

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Рейтинг российского президента Владимира Путина на самом деле составляет 10% твердой поддержки людей, которых можно назвать бенефициарами его режима.

Это коррумпированные чиновники, силовики, члены их семей и какое-то количество фриков и пенсионеров. Все остальные – это его противники и те, кому все равно, кто находится у власти, сказал в интервью OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Рейтинг Путина никогда высоким и не был – всего 10%. Столько же людей ему противостоят. Есть еще вялые противники. А вот трети населения вообще все пофигу. Им что Путин, что Ким Чен Ын, что Дональд Трамп – они полностью отделены от политики. Это несчастные бедные люди, проживающие в селах и им это все по барабану. Они заняты ежедневным, тяжелейшим выживанием и таких 30%", – предположил он.

Рейтинг Владимира Путина

Рейтинг Владимира Путина

Телеканал 24

По словам Троицкого, в России нельзя доверять ни одному соцопросу, касающегося рейтингов власти. И не только из-за того, что все они находятся под кремлевским влиянием, но и потому, что сами россияне никогда не говорят правды.

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"Люди боятся, им неохота и никогда они правду о Путине и политике не скажут. Они могут рассказать о каких-то экономических проблемах, об образовании, здравоохранении, но о Путине и о политике они правду не скажут. Так что основываться на опросах смысла нет", – уверен Троицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Путина опять свалился вниз.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Артемий Троицкий
Место
Россия
Теги
рейтинг Новости России путин
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это кто такой?Чем знаменит?
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