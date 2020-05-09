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9 мая • обновлено в 17:10
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Фото Путина на День победы высмеяли в сети

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Президента России Владимира Путина высмеяли в сети после появления на публике 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Во время возложения цветов главу РФ запечатлели в пальто, под которым просматривается наличие толстого бронежилета. Фотографию опубликовали в социальной сети Twitter.

Владимир Путин

Владимир Путин

twitter.com/mix_voronezh

"Чем старее дед побед – тем толще бронежилеты","и выше каблуки","а вот смысл, если он без шлема ходит?", "на лабутенах", "профессионал в бронежилет не метит", "переносной бункер. Человек-футляр", "почему без маски? Срочно штраф", "это бункерный или парадный?", – шутят в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 фото Путина, на которых его "подставили" с маленьким ростом.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы восхитились Путиным в день победы!...Настоящий лидер не то что наши марионетки...Здоровья Путину...С праздником братскую Россию...пишут украинские пользователи сети.
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