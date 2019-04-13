Европа взбунтовалась против России в море: что будет с парусником "Седов"

Рейс учебного парусника "Седов", на борту которого находятся курсанты из Керчи, не будет заходить в другие иностранные порты после отказа Эстонии и Польши.

В частности, ректор калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон утверждает, что они якобы и не планировали еще какие-то заходы. При этом уточняется, что на борту находятся 112 курсантов (в том числе, более 70 из Керчи), сообщает "РИА Новости".

"Решаем вопрос, будет ли бункеровка, будет ли пополнение запасов. На данный момент запасов хватает, – сказал он.

Отмечается, что парусник должен завершить рейс 2 мая.

"Сейчас решается вопрос, будем ли забирать запасы, которые были завезены в Таллин, потом перевезены в Гдыню, но это уже будет проблема поставщиков, потому что все проведено по конкурсным процедурам в соответствие с законодательством, нашей вины нет, и здесь уже эти вопросы поставщики должны отрабатывать", – добавил ректор.

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