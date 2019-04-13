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Европа взбунтовалась против России в море: что будет с парусником "Седов"

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Рейс учебного парусника "Седов", на борту которого находятся курсанты из Керчи, не будет заходить в другие иностранные порты после отказа Эстонии и Польши.

В частности, ректор калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон утверждает, что они якобы и не планировали еще какие-то заходы. При этом уточняется, что на борту находятся 112 курсантов (в том числе, более 70 из Керчи), сообщает "РИА Новости".

"Решаем вопрос, будет ли бункеровка, будет ли пополнение запасов. На данный момент запасов хватает, – сказал он.

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Европа взбунтовалась против России в море: что будет с парусником "Седов"

Отмечается, что парусник должен завершить рейс 2 мая.

"Сейчас решается вопрос, будем ли забирать запасы, которые были завезены в Таллин, потом перевезены в Гдыню, но это уже будет проблема поставщиков, потому что все проведено по конкурсным процедурам в соответствие с законодательством, нашей вины нет, и здесь уже эти вопросы поставщики должны отрабатывать", – добавил ректор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Латвия возвела 93-километровый забор с колючей проволокой высотой почти 3 метра на границе с Россией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Есть тут ублюдок на сайте - Пидоров. Ниже этот скот гавкает. Тупое ничтожество, не способное само ничего придумать. Давно я начал этот скот одичалый, кацапов, называть животными. И о чудо, один из этих скотов : Сидоров, переобул лапти в прыжке и оно уже нас называет так. О чем я? О тупости расеян. Об их ублюдочности. О сути этих подонков. Кацап не может ничего придумать сам. Он - раб. Тупое было. Только красть, только методичку переписывать. Это все. Такой скот эти расеяны.
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Пигин Макс
Пигин Макс
НАТА испугалась сотню курсантов.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Бунт) Бессмысленный и беспощадный))
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