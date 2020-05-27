Вчера весь день и сразу из разных источников, шла информация одно и того же вида. Смысл ее сводился примерно к следующему.

"Поставки российского газа в Германию через Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа" остановлены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade.

На 08:00-09:00 утра вторника объемы прокачки через пункте Мальнов на польско-германской границе упали до нуля.

Накануне труба работала на 1% пропускной мощности, качая около 25,8 тысячи кубометров в сутки.

Сложности с поставками через Польшу возникли у "Газпрома" после того, как 17 мая истек заключенный в 1990х контракт на транзит. Польский оператор Gaz System отказался его продлевать и перешел к продаже мощностей через аукционы".

То есть, транзит газа через эту нитку газопровода в направлении Польша-Германия был попросту остановлен. Как всегда, Москва делает такие вещи либо без комментариев, либо с угрозами. В этот раз угроз не было, поскольку – не тот случай. Не в том положении Газпром, чтобы теперь хоть кому-то угрожать. Просто тихо закрыли вентиль и все тут.

Имперцы, которым все еще неймется, комментируют это тем, что Путин решил так наказать Лукашенко, поскольку нитка газопровода идет через Беларусь. Якобы, это сделано после того, как Минск закупил партию американской нефти, чего Путин не может простить в принципе.

В свою очередь, из Минска сообщают о том, что Москва пошла на этот шаг потому, что в Европе почти на половину рухнуло потребление именно газпромовского газа, поскольку туда заходит масса дешевого СПГ.

Но здесь надо иметь в виду новые правила использования мощностей газопровода, идущего по территории Польши. После 17 мая Газпром должен выкупать мощности на аукционе. Известно, что на июнь Газпром выкупил 93% мощностей этого газопровода в Польше, а как дело обстоит по маю – неизвестно. Возможно, там просто остановили прокачку до 1 июня.

Но в любом случае, в Газпроме уже ничего не рассказывают о "профилактике". Напомним, именно так легендировали остановку газопровода "Сила Сибири" в Китай и "Голубой поток" в Турцию. Профилактика в обоих случаях случайно совпала с падением потребления газа, но руководство Газпрома показало чудеса изобретательности и объявило о технических причинах остановки прокачки. Здесь же этого уже не было.

У нас имеется собственная версия происходящего. Поскольку предыдущая профилактика сначала вызывала в мире просто улыбки, а во второй раз в мире уже просто стали ржать с Газпрома, тыкая в него пальцами, то в этот раз все решили сделать по-тихому. Инсайдеры говорят о том, что на самом деле, Газпром таки проводит профилактику, но уже не объявляет об этом, поскольку предъявить результаты (как и в первых двух случаях) этой профилактики – не получится.

Дело в том, что основные работы будут проводиться внутри трубы. Ее планируют покрасить в цвета флага власовской армии и через каждые 100 километров, снабдить ее надписью "Есть Путин – есть Россия. Ну а нет Путина, да и хрен бы с нею!" Или что-то в этом плане.

В этом всем интересно то, что Украина продала мощности ГТС по такому же принципу, как это делается в Европе. То есть, поставщик газа выкупил мощности, а будет он гнать газ по трубе или нет – его проблемы. Деньги все равно заплачены.

Товарищ Ленин в таких случаях, кряхтя вылазил на броневик, и кричал массе: "Верным путем идете, товарищи!"

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