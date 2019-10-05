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5 октября • обновлено в 11:50
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"Это основной вариант": в России назвали имя следующего президента

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В рамках транзита власти в России наиболее вероятным кандидатом на пост президента страны является нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом в своем Фейсбуке написал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, кроме Медведева рассматриваются еще несколько кандидатур, а в целом специальные группы наметили 40 различных вариантов передачи власти.

"Медведев – основной вариант, он уже был президентом в 2008-2012 годах. Его удастся избрать, скорее всего, с помощью крупных фальсификаций и административным давлением. В этой схеме нынешний глава государства Владимир Путин может возглавить Госсовет. Такой вариант видится различными кругами наиболее оптимальным, а новые техники будут "обкатаны" на региональных выборах", – предположил политолог.

Скриншот

Скриншот

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Радио Свобода

Также Соловей спрогнозировал замену глав двух крупных госкорпораций России – "Газпрома" и "Транснефти", а также руководителей двух ведомств – ФСБ и Минобороны.

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"Миллеру и Токареву вменяют баснословные экономические провалы, Бортникову - неспособность справиться с клановой войной в "конторе", а Шойгу – подмену военного строительства PR и самоPR. На их фоне лично Сечин выглядят образцом эффективного хозяйствования, поэтому он рассчитывает подняться к новым управленческим высотам", – подытожил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Александра Морозова, российский президент Владимир Путин на следующих выборах 2024-го года будет выбирать преемника из 6-7 человек.

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Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Рабам из средневековья выбор не положен, что сцарь пупкин высрет, то рабы и схавают! Для Украины это очень хорошо, так как будущего в этого территориального недоразумения - нет!
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Какой же он мерзопакостный!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шойгу- миротворец, будет лучшим президентом для братьев-украинцев,а начальник генштаба Герасимов быстро научит свидомое стадо, як треба правильно любить Родину
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Макарский Александр, А специально для супер упоротых москалей есть блюдо с 2016 года подкопченные тувинцы. Шойгу просто будет в восторге, если его самого не подкоптят.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
А шмойгу - это тот узкоглазый гуССкий? Ну тогда с этого миратворца получиться неплохое блюдо!
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