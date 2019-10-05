"Это основной вариант": в России назвали имя следующего президента

В рамках транзита власти в России наиболее вероятным кандидатом на пост президента страны является нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом в своем Фейсбуке написал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, кроме Медведева рассматриваются еще несколько кандидатур, а в целом специальные группы наметили 40 различных вариантов передачи власти.

"Медведев – основной вариант, он уже был президентом в 2008-2012 годах. Его удастся избрать, скорее всего, с помощью крупных фальсификаций и административным давлением. В этой схеме нынешний глава государства Владимир Путин может возглавить Госсовет. Такой вариант видится различными кругами наиболее оптимальным, а новые техники будут "обкатаны" на региональных выборах", – предположил политолог.

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Владимир Путин и Дмитрий Медведев Радио Свобода

Также Соловей спрогнозировал замену глав двух крупных госкорпораций России – "Газпрома" и "Транснефти", а также руководителей двух ведомств – ФСБ и Минобороны.

"Миллеру и Токареву вменяют баснословные экономические провалы, Бортникову - неспособность справиться с клановой войной в "конторе", а Шойгу – подмену военного строительства PR и самоPR. На их фоне лично Сечин выглядят образцом эффективного хозяйствования, поэтому он рассчитывает подняться к новым управленческим высотам", – подытожил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Александра Морозова, российский президент Владимир Путин на следующих выборах 2024-го года будет выбирать преемника из 6-7 человек.

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