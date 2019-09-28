"Это наша вина": генерал КГБ заговорил об извинениях России перед Украиной

Россияне будут извиняться перед украинским народом и просить прощения за незаконную аннексию Крыма и начатую войну на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский генерал КГБ Алексей Кондауров. По его мнению, новому руководству России придется это сделать, если оно захочет наладить отношения с Украиной после агрессивной политики нынешней власти в лице президента Владимира Путина.

Агрессия России Народна правда

"Аннексия Крыма и война на Донбассе – это наша вина перед украинцами, за которую, придет время, мы будем извиняться и просить прощения, если хотим жить бок о бок. Аннексия Крыма – это как будто бы родственник умер, а мародеры пришли в его квартиру и обчистили. Украина в 2014-м году оказалась в трудном положении, а Россия вперлась туда, обчистила и забрала Крым. Я этого не принимаю и не приму. Мне стыдно за мою страну", – сказал он.

По словам генерала, новой власти в России после режима Путина придется начать вести переговоры по Крыму с Украиной.

"Любой здравомыслящий российский лидер должен будет начать переговоры по Крыму. Россия от этого никуда не денется и в какой-то перспективе это все равно произойдет. Потому что все, что сделано – это неправильно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что содержание аннексированного Крыма обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год.

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