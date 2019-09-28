Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Это наша вина": генерал КГБ заговорил об извинениях России перед Украиной

13.3т Читать материал на украинском

Россияне будут извиняться перед украинским народом и просить прощения за незаконную аннексию Крыма и начатую войну на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский генерал КГБ Алексей Кондауров. По его мнению, новому руководству России придется это сделать, если оно захочет наладить отношения с Украиной после агрессивной политики нынешней власти в лице президента Владимира Путина.

Агрессия России

Агрессия России

Народна правда

"Аннексия Крыма и война на Донбассе – это наша вина перед украинцами, за которую, придет время, мы будем извиняться и просить прощения, если хотим жить бок о бок. Аннексия Крыма – это как будто бы родственник умер, а мародеры пришли в его квартиру и обчистили. Украина в 2014-м году оказалась в трудном положении, а Россия вперлась туда, обчистила и забрала Крым. Я этого не принимаю и не приму. Мне стыдно за мою страну", – сказал он.

Новости
"От Украины останется несколько кусков!" Захарова огрызнулась на слова украинского посла о развале России

По словам генерала, новой власти в России после режима Путина придется начать вести переговоры по Крыму с Украиной.

"Любой здравомыслящий российский лидер должен будет начать переговоры по Крыму. Россия от этого никуда не денется и в какой-то перспективе это все равно произойдет. Потому что все, что сделано – это неправильно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что содержание аннексированного Крыма обходится Кремлю в 3 миллиарда долларов в год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персона
Алексей Кондауров
Место
Россия
Теги
Новости России Крым война
Поделиться в Facebook
34
Комментарии
16
54
Смешно
45
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Так эту чушь уже печатали. Или Обозовцы сами не понят что печатают либо не читаю то что дают им печатать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
было уже. "обобз" постит одно и то же по три раза. очевидно, что понимая специфику развития украинской части читателей "обоза", редакция вынуждена печатать один и тот же материал по два-три раза, что бы дошло.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
руденко евгений
руденко евгений
заява от генерала КГБ - российского товарища, а другие российские товарищи вместо того, чтобы спорить с генералом, высказываются здесь. Не нравится его высказывание - вы лично к нему, а то смешно. Мне его высказывание нравится, и если Украина не закопает сама себя, то усе буде Украина!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel