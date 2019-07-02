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Замешан дипломат: российскому демаршу Чехии нашли неожиданное объяснение

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Отмена полетов ряда российских авиакомпаний в Чехию, возникшая утром вторника 2 июля – это не коммерческая ссора, а дипломатический конфликт.

Об этом в своем Фейсбуке написал российский политолог Александр Морозов, который последние пять лет проживает в Праге.

Напомним, что через несколько часов Чехия открыла свое небо для российских самолетов.

"То, что российским авиа сегодня запретили летать в Прагу – это не коммерческий конфликт и не меры давления в связи с неуплатой за обслуживание самолетов или керосин, взятый в долг. Оказывается, это дипломатический конфликт", – сообщил он.

Аэропорт Праги

Аэропорт Праги

Политолог напомнил историю, когда несколько месяцев назад в Прагу приезжала на переговоры большая делегация российского министерства торговли во главе с главой ведомства Денисом Мантуровым, в ее составе был сотрудник, которого чехи не пустили на территорию своей страны.

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"В ответ на это Москва пригрозила закрыть для чешских гражданских самолетов пролет над территорией России и даже какому-то рейсу создала трудности. Но потом это все затихло. А вот теперь вдруг вспыхнуло с новой силой. Насколько можно понять: русские закрывают небо для чешских самолетов, в ответ чехи не принимают рейсы русских авиакомпаний", – подытожил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия дала добро на полеты российским авиа на свою территорию.

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Тема
Авиаперелеты
Персона
Александр Морозов
Место
Чехия
Теги
Новости РоссииРоссия
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