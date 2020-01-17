Есть 2 сценария: раскрыт план Путина по транзиту власти в России

У президента России Владимира Путина есть минимум 2 сценария транзита власти в стране, при которых он все равно сохранит бразды правления.
Об этом со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет Bloomberg. Эти варианты рассматриваются на фоне смены в стране премьер-министра – с Дмитрия Медведева на Михаила Мишустина.
По словам собеседника агенства, согласно первому варианту, Путин может стать председателем Госдумы и вместе с тем возглавит Государственный совет, чье положение, согласно президентскому плану конституционной реформы, будет закреплено в основном законе.
Раскрыт план Путина по транзиту власти в России
discred.ru
Второй сценарий заключается в возможном переходе Путина в Совет безопасности и расширении полномочий этой структуры.
Когда это может произойти – после нынешнего срока Путина во главе государства или до истечения его полномочий в 2024 году – неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что преемником Путина может стать его бывший охранник и нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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