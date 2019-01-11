Текущая неделя внезапно стала бенефисом Лукашенко. Напомним, в конце прошлого года произошла резкая эскалация по части создания "союзного государства РФ+Беларусь. Все началось с того, что не надолго вышедший из Омы Димон Медведев, приехал в Брест учить местную публику уму-разуму и на главный вопрос, который ее мучил, по поводу компенсации убытков от "налогового маневра", лишившего Беларусь постоянного и крупного заработка, прояснил всю ситуацию.

Ничтоже сумняшеся он заявил о том, что все ништяки, на которые рассчитывает Беларусь, могут осуществляться только в режиме натурального общего государства, а халявы больше не будет. Поскольку Медведев гарантированно стоял в очереди за здоровым сном, когда Бог раздавал интеллект, он бодро успокоил аборигенов, мол – объединимся, и тогда заживете. Просто немного подождите и все будет хорошо.

Партхозактив не то, чтобы сразу вспомнил о суверенитете и других абстрактных вещах, но заподозрил неладное в том плане, что барин снова надурит. Ведь каждый раз, когда Москва предлагала подобные вещи, дело оборачивалось привычным лоховским кидком. Ведь Минск отдал Москве свою трубу под клятвы, что после этого страна будет кататься как сыр в масле, а главное – иметь равные цены и права на закупку нефти, газа и другого сырья. Чуть позже, под эти же обещания, Москве позволили базировать свои войска на территории Беларуси.

В самом деле, не для защиты же от Латвии, Литвы, Польши и Украины эти базы нужны. Просто другу Владимиру захотелось иметь свои войска ближе к этим странам и Лукашенко дал "добро". Именно этот фокус даже сравнить с чем-то трудно. Те же армяне имеют уже давно тлеющий конфликт с Азербайджаном и чисто теоретически, там как-то можно оправдать российские войска, но в Беларуси ничего подобного нет, а размещение войск было обменяно на экономические преференции.

Но потом оказалось, что россияне не желают покупать белорусские бананы, кальмары, лосось и прочие экзотические товары, спустя время – сманеврировал налогами так, что Беларуси банально негде стало харчеваться. Но ведь трубу как отдали Москве, так она у нее и остается. Ряд предприятий – тоже отдали и ничего с этим не изменилось. Базы тоже, как стояли, так и стоят, а фен-шуй уже совершенно не тот, о котором договаривались. И вот теперь уже Димон открыто заявил о том, что все у вас будет хорошо, когда мы вас проглотим.

Потом было много речей, смысл которых сводился к тому, что его просто не поняли, что никто не собирается пристегивать Беларусь к империи. Но Лукашенко поехал в Москву и сам заявил о том, что подписал там пакет интеграционных соглашений, которые унифицируют правовое, экономическое и военное поле деятельности двух стран.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Что характерно, ни разу не было слышно о том, что в Москве обсуждаются изменения в действующее законодательство, которые должны его максимально приблизить к белорусскому. Да сама такая постановка вопроса в Москве будет воспринята как прямое и грязное оскорбление. Поэтому, когда речь идет о сближении позиций и унификации, то это значит ни что иное, как придание Беларуси формы, наиболее удобной для глотка Москвы и больше – ничего. Тут не должно быть никаких иллюзий.

И вот на этой неделе, Лукашенко заявил о том, что никакого поглощения не предвидится и что постановка вопроса в таком ключе, приведет к потере Москвой единственного союзника на Западном направлении. А еще пошли инсайды о том, что Минск провел серию технических переговоров с Государственным департаментом США о восстановлении свернутых ранее дипломатических отношений.

Реакция российских пропагандистов, на эти речи и действия с оценкой: "Лукашенко показал Москве зубы" — понятно. Старый лис усиленно ставит дымовую завесу, но удивляет реакция белорусских "патриотов", которые с восторгом и в красках описывают решительные действия и заявления Лукашенко. Причем, они на самом деле обижаются, когда кто-то подшучивает над их энтузиазмом.

Похоже на то, что они так и не выросли из коротких штанишек и считают, что: "батя порешает". Они ждут этого именно от Лукашенко, подписавшего кабальный договор о союзе еще в 1999 году. Они ни разу не пытались выйти на улицу и потребовать его денонсации. Ведь если Путин завтра решит просто ввести войска и аннексировать Беларусь, мировое сообщество даже сильной озабоченности выразить не сможет, поскольку именно это прописано этом действующем договоре, а население приняло его и молчит уже 20 лет.

Более того, они считают, что переговоры с Госдепом это – круто. Просто сам факт этих переговоров вызывает у них какое-то нездоровое возбуждение. Просто для справки. Во время Майдана к нам приезжали сенаторы и конгрессмены США, ответственные лица Евросоюза и масса других тяжеловесов, но вытягивали мы все равно своими жилами и кровью. Они просто поддерживали нас морально. А тут – белорусы ждут, что там "батя" сделает.

Так вот, чтобы внести ясность в то, что действительно можно было бы воспринимать как движение в правильном направлении. Сразу после высказываний премьер-министра РФ о присоединении, Лукашенко должен был объявить военное положение и мобилизацию. МИД обязан был направить в Москву ноту протеста и вызвать посла РФ для объяснений. Далее, вспомнить то, почему был понижен уровень дипломатических отношений с США и сравнить с тем, какую подачу сделала Москва.

Если Штатам ответили высылкой посольских сотрудников, то после заявления Медведева, Беларусь должна была отозвать из Москвы не только посла, но и всех кадровых дипломатов и выслать из Минска всех российских дипломатов, а когда они уедут – сравнять посольство бульдозерами и засеять это место солью. В это же время, надо было блокировать российские военные базы с тем, чтобы те собрали свои манатки и выезжали в Скрепостан. Одновременно надо было выходить на денонсацию "Союзного договора" и документов, сопутствующих ему. И безусловно – срочно готовить страну к отражению агрессии, поскольку пример Украины и Грузии – прямо перед глазами.

Владимир Путин

Пускай не все, перечисленное выше, но хоть что-то из этого списка Лукашенко просто обязан был сделать. Вместо этого, он что-то такое грозно намекает, несмотря на то, что получил несколько миллиардных кредитов, которые Москва может всегда потребовать к возврату. Но и это еще не все.

Тем, кто сейчас восторгается решительности Лукашенко, стоит понимать, что он даже не вывел Беларусь из "организации договора о коллективной безопасности", куда он ее впихнул еще в 2002 году.

Им стоит вспомнить и то, что организация изначально создавалась для отражения внешних угроз, которым могли подвергнуться страны – члены организации. Однако именно Беларусь, а вернее – Лукашенко, стал инициатором расширения статуса организации. На сегодня она имеет мандат реагировать на любые чрезвычайные ситуации, внутри любой из стран ОДКБ, путем проведения миротворческих операций. То есть, почти 20 лет назад, Лукашенко поставил подпись под документом, который позволяет проведение миротворческих операций силами войск ОДКБ на собственной территории.

Если завтра по улицам Витебска, Гомеля, Минска и Бреста покатятся колонны белых танков, белорусам не стоит удивляться. Лукашенко давно дал "добро" на этот вариант. Да, там надо будет обосновать проведение операции, но уже всем известно, что для путинских орлов это – раз плюнуть. Если кто-то забыл, как началась грузинская война 2008 года, стоит освежить память и посмотреть, как там сработали российские "миротворцы".

Проще говоря, в колонне бронетехники будет несколько БТР и БМП из Армении, Казахстана и Таджикистана и все – международные миротворцы будут легитимными до смеху. Ведь ОДКБ получила статус наблюдателя в ООН и в секретариат просто положат заявление о том, что в связи с чрезвычайной ситуацией, сводные отряды миротворцев ОДКБ приступили к осуществлению миротворческой операции, в соответствии с уставом и мандатом ОДКБ, с учетом инициатив, заложенных туда именно Беларусью. Других союзников у Минска нет. Союзниками у него числятся только те, кто мгновенно оккупирует ее, по уже отработанному в Крыму сценарию.

Это нужно помнить хотя бы потому, что действительные шаги в направлении от Москвы, должны выглядеть совершенно не так, как это пытается демонстрировать сам Лукашенко и подыгрывающая ему Москва.

Новости Лукашенко выставил на продажу Беларусь

Правда, Москва подыгрывает без энтузиазма и как всегда – топорно. Даже показывая "озабоченность" по поводу заявлений Лукашенко, там достаточно четко артикулируют неизбежность поглощения. Так, говорящая голова МИД РФ Маша Захарова, в ответ на вопрос о том, что Лукашенко развил бурную деятельность и дает резкие комментарии, просто ответила следующее:

" Беларусь — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа". Если бы Маша была в своем игривом и возбужденном состоянии, как это часто бывает, он могла бы ответить проще: "Доктор сказал: в морг, значит – в морг".

Еще раз, Лукашенко не вывел Беларусь ни из единого кабального договора, даже не приостановил ни единого соглашения. Силовые структуры не приведены в активное состояние, население – как всегда спит. Так что все будет так, как запланировано в Кремле. Единственное, что может этому помешать, это если Украина раздолбает гадюшник раньше, чем состоится поглощение. Другого варианта нет, и не предвидится.

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