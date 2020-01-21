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21 января • обновлено в 10:02
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"Еще чуть-чуть и в рай": в российском аэропорту в продаже появились иконы Путина

1.9т
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В России в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) начали продавать иконы с изображением президента РФ Владимира Путина.

Об этом в Twitter написал российский адвокат Аркадий Чаплыгин, опубликовав соответствующие фото.

"Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?" – написал он.

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Чаплыгин добавил, что цена такой иконы 79 тысяч рос. рублей (31213 грн) и она продается в одном наборе с иконой Николая и браслетом.

Икона Путина в наборе

Икона Путина в наборе

Twitter Чаплыгин

Икона Путина

Икона Путина

Twitter Чаплыгин

В сети обсуждали такую "святыню", называя ее богохульством.

"Святой покровитель бизнес-джетов. Возможно, с кусочком копролита", "Песня вспомнилась. "Еще чуть-чуть и сразу в рай", P.S. На борт с собой я бы такую брать не стал", "По ходу, их повесят в каждом чиновничьем кабинете – за счет налогоплательщиков, естественно", "Скорее всего, континент способный купить такое, знать не знает кого там можно канонизировать", "Так-то жуткое богохульство. Церковь должна сразу отреагировать. При всей любви к экспонату", – негодовали в комментариях.

"Еще чуть-чуть и в рай": в российском аэропорту в продаже появились иконы Путина

Скриншот

"Еще чуть-чуть и в рай": в российском аэропорту в продаже появились иконы Путина

Скриншот

"Еще чуть-чуть и в рай": в российском аэропорту в продаже появились иконы Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин нелепо опозорился во время визита в церковь и нарвался на жесткую реакцию россиян.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Каждое свiдомо MAHДАйнутое бидлo ОБЯЗАНО купить енту вещицу и молится с утра до вечера на вершителя судьбы Укpaины...а вдруг поможет...
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
И где здесь икона? Эти бестолочи хоть знают основные признаки иконы?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Можно сказать - Ху@ло в каноне! (с)
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