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28 февраля • обновлено в 11:30
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Авраам Шмулевич
Авраам Шмулевич
раввин, политолог Все статьи автора

Конфликт в Сирии: Путин поставил Россию на грань войны с НАТО

16.4т

Турция вводит военное положение. Спецслужбы, Вооруженные силы, полиция и жандармерия Турции получили приказ приготовиться к вводу военного положения в связи с началом масштабной военной операции.

В Турции отключают соцсети.

Официально объявлено, что Турция не будет задерживать сирийских беженцев на пути в Европу.

Говорят, что завтра (то есть уже сегодня) турецкий парламент объявит войну режиму Асада.

Представитель правительства Турции уже заявил, что все наземные и воздушные объекты сирийского режима являются вражескими целями для Республики Турция.

"После этой атаки все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими для Турецкой Республики. Мы рассматриваем этот инцидент как нападение режима на международное сообщество.

Завтра утром мы запустим процесс консультаций с НАТО. Атака на Турцию также является атакой на НАТО. Североатлантический альянс должен поддержать Турцию", - пресс-секретарь правящей партии Омер Челик.

Это после гибели официально 22, по сообщениям ок. 150 турецких солдат под ударами российской и сирийской авиации.

Интересно, если это произойдет (что не гарантировано), как будет выкручиваться Путин. Он ведь в Сирии официально якобы для защиты Асада. По идее, должен начать воевать с Турцией.

Русские, конечно, молодцы, что побили султана Эрдогана, он этого заслужил (хотя турецких солдат жалко).

Путин вынужден будет сейчас начать "отвечать за базар", наблюдать как он начнет извиваться - тоже будет приятно.

Сейчас постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семейству Эрдогана, заявил, что Россия будет расчленена изнутри, что в России 25 миллионов мусульман, и что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова, наша месть будет довольно ужасной, говорит.

Несколько сенаторов, в том числе Грэм, призвали президента Трампа ввести американскую авиацию и установить над Идлибом бесполетную зону.

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Автор
Авраам Шмулевич Авраам Шмулевич
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Теги
война Новости России
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кстати Авраам Шмулевич в прошлой жизни звался Демин Никита Сергеевич
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Афанасьев Алексей, Еврей - это поумневший русский ?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
НАТО придумана для того, чтобы турки (а теперь укропы) умирали за Америку, а не чтобы американцы умирали за турок (а тем более укропов).
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Афанасьев Алексей, Зато уж россиянам придется умирать самим - других дураков умирать за Россию нет.
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Хилл Джон
Хилл Джон
. Турки уже всрались (( ㋡ )) Ассада, уже и НАТО сюда приплели. Пусть попросит Пу, носатый эрдоган покупал же С-400 у него, да и помидоры продавать надо москалям. А то завыл сразу про нато. А говорили - самая сильная армия на турции ... ((( ツ ))))))
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